Mediterranean Superfoods presenta sus nibs de cacao con chocolate, un snack saludable y delicioso para cualquier momento del día

jueves, 22 de diciembre de 2022, 09:41 h (CET)

Para mantener una vida saludable y tener una buena alimentación, cada día surgen nuevas ideas, formas y presentaciones de alimentos sanos que no solo aportan buenos nutrientes al cuerpo, sino que se pueden consumir con facilidad. En este sentido, uno de los productos en tendencia en los últimos años es el cacao en nibs, una de las formas más puras del cacao para el consumo. En Mediterranean Superfoods presentan los nibs de cacao con chocolate, un producto de excelente sabor para degustar en cualquier momento.

Los nibs de cacao con chocolate de Mediterranean Superfoods Los nibs de cacao son trocitos de cacao producidos a partir de las semillas de cacao natural. Después de la cosecha, los granos son fermentados entre 5 y 7 días y posteriormente se ponen a secar durante 5 días. Al finalizar esta fase, los granos pasan a un proceso de tostado que permitirá quitarles la cáscara, separando los trozos caracterizados por ser muy saludables.

Los nibs de cacao con chocolate de Mediterranean Superfoods contienen nibs de cacao con un recubrimiento de chocolate negro en un 65 %. De esta manera, se combina el delicioso sabor del chocolate con el amargo ligero de los nibs que, por ser altamente crujientes, produce una exquisita sensación al paladar. Este producto viene en dos presentaciones: un paquete pequeño de 200 gramos, el cual es ideal para llevar como un snack, y otro de 1 kg, recomendado para trabajos de repostería y afines.

¿Cómo consumir los nibs de cacao con chocolate? Actualmente, los nibs de cacao han tenido un importante auge gracias a la promoción de varios influencers y a la demanda de alimentos y snacks más saludables. Los nibs son considerados superalimentos, debido al alto contenido de antioxidantes y minerales que presentan como el magnesio, calcio, zinc, cobre, fibra, potasio y hierro, los cuales ayudan a mejorar la digestión y a combatir el estreñimiento. Además, al ser un producto 100 % natural, posee todos los nutrientes y propiedades del grano de cacao. Otro beneficio que presenta es que, como no contiene azúcar ni otros añadidos, no engorda, y proporciona un alto valor de energía al cuerpo, siendo ideal para comerlo como snack. Los nibs de cacao con chocolate también tienen un efecto calmante sobre el sistema nervioso y mejoran el estado de ánimo, gracias a que estimulan la producción de serotonina y liberación de endorfinas. Por otro lado, también sirven para calmar dolores premenstruales y ayudan a controlar el apetito.

Los nibs de cacao con chocolate son una excelente alternativa como snack saludable y se puede consumir en batidos, sobre cereales o yogur, en postres o como añadido de puddings o bowls.



