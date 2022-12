Asesoramiento jurídico integral para la defensa de toda clase de obras protegidas por derechos de autor Emprendedores de Hoy

En la actualidad, resulta fundamental defender la propiedad intelectual, ya que los activos intangibles de una empresa cuentan con un valor no solo económico, sino también estratégico frente a la competencia. Para ello, es imprescindible contar con el asesoramiento de abogados expertos en derechos de autor que puedan reducir los riesgos legales, a la vez que prevenir conflictos y planificar acciones en pos de salvaguardar los activos intangibles de una compañía. En este aspecto, Ius+Aequitas es un despacho procesalista multidisciplinar que ofrece un asesoramiento jurídico integral para la defensa de toda clase de obras protegidas por derechos de autor.

¿Qué derechos comporta la propiedad intelectual? La propiedad intelectual contempla una serie de derechos personales y patrimoniales a través de los cuales el autor de una obra artística, literaria o científica cuenta con la plena disposición sobre la misma, así como su explotación exclusiva. De este modo, quien cree una obra de este tipo posee su propiedad intelectual, condición a la cual no se puede renunciar ni transmitir, además de no extinguirse con el paso del tiempo.

Por lo tanto, quien ostente la propiedad intelectual sobre una obra tiene derechos de carácter personal, entre los que se pueden mencionar el respeto a la integridad de la obra o actuación, la decisión de divulgarla y la posibilidad de retirarla del comercio si se cambian sus convicciones morales o intelectuales, entre otros. Por otra parte, los derechos de tipo patrimonial están vinculados con la explotación de la obra y se distinguen entre los exclusivos y los de simple remuneración.

Defender los derechos de una obra protegida por derechos de autor, con Ius+Aequitas Ius+Aequitas es un despacho de abogados boutique español especializado en resolver conflictos en materia civil, mercantil, penal, contencioso-administrativo, laboral y concursal. En lo que respecta a litigación civil y mercantil, esta firma cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento jurídico para la defensa de obras protegidas por derechos de autor. Tanto es así que los profesionales de su equipo han ejercido como asesores jurídicos externos de una de las entidades de gestión de derechos de autor más importantes, convirtiendo al despacho en una referencia en esta rama del Derecho.

A su vez, los abogados de Ius+Aequitas poseen un sólido track-record de sentencias favorables en litigios en defensa del derecho moral de autor, generando un avance en cuanto a jurisprudencia para los artistas. Por otro lado, este bufete ofrece asesoramiento para la tutela y protección judicial de activos intangibles como marcas, patentes y modelos de utilidad, entre otros, además de defender a sus clientes en diferentes tipos de conflictos por infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial.

Con excelencia procesal, calidad y proyección internacional como señas de identidad, Ius+Aequitas es uno de los despachos de abogados de mayor prestigio a la hora de defender los derechos de autor.



