¿En qué consiste en servicio de comunicación interbancaria a través de SWIFT?, por Union Credit and Guarantee

En la actualidad, las transacciones financieras internacionales son una tendencia provocada por el fenómeno de la globalización, por lo que es imprescindible contar con un sistema automático que asegure los pagos.

La empresa Union Credit and Guarantee se dedica a la concesión directa de avales, garantías y fianzas a las pequeñas y medianas empresas, autónomos y particulares en España, Portugal, Rumanía e Italia. A través de su servicio SWIFT, los clientes pueden llevar a cabo un proceso de comunicación interbancaria que permite asegurar cada transacción hacia el extranjero.

¿Qué es el sistema SWIFT y por qué es una herramienta importante para el sector empresarial? El SWIFT es un sistema que facilita el movimiento de capitales entre distintos países, a través de un código que identifica a la entidad financiera miembro de la red con la que se desea realizar una operación. La creación del SWIFT se remonta a 1973, cuando 239 bancos pertenecientes a 15 países crearon esta red para hacer transacciones más rápidas, sencillas y seguras.

En la actualidad, la red SWIFT está compuesta por más de 11.000 entidades financieras en más de 200 países y territorios, por lo que es posible completar una transacción en un plazo máximo de entre 24 y 48 horas. Por este motivo, el sistema SWIFT se ha convertido en una herramienta de comunicación interbancaria fundamental para el sector empresarial, ya que facilita los pagos de un producto o servicio a nivel internacional.

Para realizar una transferencia, el SWIFT intercambia información sobre las transacciones financieras de manera rápida y segura gracias a una plataforma, mediante un código único compuesto de entre 8 y 11 dígitos. De esa manera, es posible identificar la entidad bancaria, el país al que pertenece y la localidad en la que se encuentra la sede central de la institución.

Union Credit and Guarantee ofrece un servicio de comunicación interbancaria a través de SWIFT Conscientes de la importancia que tiene la comunicación interbancaria a través del sistema SWIFT, el Union Credit and Guarantee ofrece un servicio de intermediación para sus clientes y para otros terceros. El motivo es que la sociedad no cuenta todavía con el SWIFT directamente, por lo que el servicio es proporcionado por las entidades financieras corresponsales con las que mantienen un acuerdo.

Con el objetivo de guiar al cliente durante todo el proceso, el Union Credit and Guarantee cuenta con un equipo que brinda asesoría personalizada acerca de cómo llevar a cabo una transacción. Para las empresas que buscan expandirse a nivel internacional es trascendental pertenecer a la red SWIFT, ya que las operaciones manuales son costosas e implican riesgos.

Para las pymes, autónomos y particulares de España, Portugal, Italia y Rumanía, la experiencia y conocimiento del equipo Union Credit and Guarantee representa una garantía para contratar sus servicios. En vista de que la sociedad cuenta con sucursales en varios países, los usuarios pueden ingresar al sitio web para encontrar la agencia más cercana.



