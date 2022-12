Soul Teller, la joya mejor guardada del Rock & Soul Emprendedores de Hoy

21 de diciembre de 2022

A finales de la década de los años 50, en pleno estallido del rock and roll, surgió el soul, un género musical afroamericano que poco a poco fue ganando popularidad en la industria musical hasta convertirse hoy en día en un ritmo cada vez más sonado en distintas ciudades del mundo.

El soul Madrid, por ejemplo, llegó a España gracias a artistas como Miguel Ángel Julián, mejor conocido como Soul Teller. El cantante y compositor, considerado pionero del género musical en el país europeo, ha llevado su música por diversos escenarios internacionales, manteniendo una carrera sólida en la industria musical.

Tres décadas exportando la música del alma La historia de Miguel Ángel comienza formalmente en el año 1989, cuando se adentró en el ámbito musical a través de su banda The Cool Jerks. Mostrando su talento para la interpretación y la composición de temas de género soul y bajo el apadrinamiento de un importante locutor de RNE3, logró crear sus primeras maquetas en España.

Gracias al éxito que tuvieron sus canciones entre el público y la crítica, la carrera del cantante dio un giro internacional, consiguiendo grabar singles y vídeos con el reconocido productor Willie Mitchell en los Royal Studios de Memphis, en Estados Unidos. Esta importante colaboración tuvo un impacto positivo en la banda, porque les permitió editar el disco Healing with the feeling, el cual le abrió el camino para presentar posteriormente una extensa gira internacional junto a grandes músicos de soul.

Defensor de la naturaleza y del planeta, en el año 2020 fue mensajero de Extinction Rebellion con una de sus canciones Be-Bah-Bah (Save the Planet), que le trasladó de gira por Europa y Estados Unidos, llevando el mensaje de que el planeta no tiene plan B para sobrevivir.

Lo más reciente del cantante A lo largo de su trayectoria en el mercado musical, Soul Teller no ha parado de componer y crear música. Actualmente, viviendo en Londres, el artista se embarca en una gira con dos proyectos, uno acústico y otro con su nueva banda, donde presentará sus más recientes canciones, que han sido grabadas en Madrid de la mano de El Escondite Studios y con la productora que lo vio nacer, Royal Studios en Memphis, bajo la coordinación de Lawrence «Boo» Mitchell, hijo del legendario Willie Mitchell y ganador del premio Grammy por su trabajo en el disco Uptown Funk de Bruno Mars.

Las composiciones de Soul Teller no solo buscan elevar el género rock&soul, sino también aportarle un nuevo estilo al movimiento musical a través de temas interpretados en lengua inglesa, como en su tema más reciente The Train. Con ello, el cantante proyecta sus temas hacia nuevas latitudes y países del mundo.



