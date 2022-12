Guto Ajayu es elegido uno de los representantes de Bolivia en la Bienal de Venecia 2022 Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 17:50 h (CET)

La Bienal de Venecia es uno de los eventos artísticos más antiguos e importantes del mundo, y para su última muestra ha contado con el artista Guto Ajayu, uno de los representantes del colectivo Warmichacha. Después de varios años de carrera, este artista ha logrado un relevante reconocimiento con la oportunidad de exhibir sus obras en esta prestigiosa cita artística.

La línea pictórica de Guto Ajayu se traduce en una forma de reinterpretar el pasado, una fusión de sus raíces andinas bolivianas con el legado cultural de su estancia en Europa.

Importante representación artística en el pabellón boliviano de la Bienal de Venecia El colectivo Warmichacha está conformado por 25 jóvenes artistas, un grupo de pintores, arquitectos, escultores, fotógrafos, productores audiovisuales y escritores, entre otros. Fue designado por el Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización de Bolivia, para participar en la versión número 59 de la Bienal de Venecia. El pabellón boliviano exhibe la obra Wara Wara Jawira, que significa «río de estrellas« y refleja la conexión de los saberes andinos con lo cósmico, a través de la Vía Láctea.

Augusto Mendoza Mendieta, de 32 años, es conocido en el mundo del arte como Guto Ajayu. Su talento y trabajo constante ha posicionado sus exposiciones individuales y colectivas en los cinco continentes, haciéndole brillar como uno de los artistas más representativos en esta oportunidad.

Su propuesta se caracteriza por unir la tradición con elementos modernos, un estallido de colores vibrantes que rompe esquemas e incorpora matices latinoamericanos y rasgos propios de la cultura urbana de cualquier país. En este sentido, el artista establece un diálogo entre la simbología y la historia de diferentes culturas antiguas, utilizando un lenguaje contemporáneo gracias a su experiencia como grafitero.

Arte con pasado y futuro Con un estilo irónico y provocador, parece entrelazar el concepto pop art con su herencia cultural. Cada una de sus piezas es irrepetible y ofrece la posibilidad de apreciar una obra que se identifica por adaptarse a diversos contextos, ya sea en la calle, un museo o una galería. Particularmente, usa el grafiti como un recurso para generar conciencia sobre el presente y no perder de vista su contribución con la memoria cultural del futuro, en su objetivo por poder contar historias que destaquen, a través de expresiones artísticas, la esencia de un lugar.

Sin duda, el artista radicado en España manifiesta su admiración por etnias y pueblos originarios como los aymaras, honrando y recordando su infancia entre los Andes y la Amazonia boliviana. Utiliza su experiencia sensible como canal de unión con su particular visión del futuro y mezcla su trazo moderno con elementos de la arquitectura andina, rasgos del arte internacional contemporáneo, formas geométricas piramidistas, materiales como la madera reciclada y las prendas de vestir, y elementos de la arquitectura, poniendo su obra a disposición de los amantes del arte.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.