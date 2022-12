El auge de la moto eléctrica naked, por Emotobike Emprendedores de Hoy

Es innegable el crecimiento en el uso de las motos eléctricas en España. En abril, estos vehículos cero emisiones representaban el 2,24 % del parque total. Su presencia es especialmente notoria en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Según un estudio publicado en abril, estos vehículos representan el 5,43 % del parque automotor.

En medio de la creciente demanda, la oferta de modelos y marcas se ha diversificado. Una de las tendencias del mercado es la moto eléctrica naked, más poderosa, veloz y que se vende en tiendas destacas como Emotobike.

Diversos modelos de motos naked disponibles en Emotobike El término naked en las motos hace referencia a los modelos en los que el motor queda expuesto al aire libre. Eso es porque su estructura no lleva carenado, es decir, sus partes no tienen un revestimiento externo que cumple una función estética o aerodinámica. Según la tienda Emotobike, ofrecen un aspecto vintage y poderoso.

Ante el auge de la movilidad sostenible, era obvio que surgieran estos modelos en versiones eléctricas con características que evocan a las impulsadas por gasolina. Una de las novedades es la Ovaobike MCR S 22kW, que posee un motor central para mayor estabilidad y rendimiento. En su modo turbo alcanza una velocidad de hasta 148 kilómetros por hora.

La moto Linze Soul 5000w también destaca en el catálogo de Emotobike. Según la tienda, con este modelo la firma marca una nueva tendencia en movilidad eléctrica a dos ruedas. Asegura que es una propuesta económica, ágil y con tecnología de punta equipada con un motor de 5000w Brushless de potencia nominal. Esta unidad puede alcanzar hasta 8400w de potencia máxima.

Rendimiento, autonomía y potencia Al diseñar modelos de motos naked, los fabricantes han buscado características que les otorgan una mayor versatilidad para su uso. No solo sirven para transitar en los entornos urbanos, también lo pueden hacer por carreteras a velocidades muy aceptables y con gran autonomía de recarga.

Un ejemplo de ello es el modelo TS Street Hunter 2500W de la marca Super Soco. Es una unidad que a pesar de ser muy económica en precio tiene una autonomía de hasta 200 kilómetros de recorrido. Eso se debe a su batería de tecnología avanzada de larga duración. Adicionalmente, la moto viene equipada con frenos CBS, con pinzas radiales de 4 pistones en la rueda delantera y con una trasera de pinzas radiales de 2 pistones.

En la gama media se ubican modelos como el CR6 PRO de Horwin, cuyo fabricante ha catalogado como la nueva generación de la movilidad eléctrica. Tiene una autonomía de hasta 100 kilómetros de recorrido y alcanza una velocidad entre los 95 y 100 kilómetros por hora. Emotobike dice que así como ha ocurrido con otros estilos, las motos naked se han diversificado para ofrecer una opción a cada tipo de usuario.



