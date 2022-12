ITW Sport ayuda a gestionar la frustración en adolescentes mediante el deporte Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

Varios especialistas en psicología apuntan que la frustración tiende a aparecer cuando no se logra un objetivo en diferentes escenarios de la vida. En el caso de los niños y adolescentes es más frecuente experimentar baja tolerancia a este sentimiento, ya que se encuentran en un proceso de desarrollo físico y emocional.

En ese sentido, el deporte es uno de los grandes aliados a la hora de manejarla porque aprenden normas y adquieren capacidades que les ayudan a resolver este tipo de situaciones. Desde ITW Sport comparten algunas herramientas y procedimientos para saber cómo gestionar la frustración en adolescentes mediante el deporte.

¿Por qué los adolescentes deben aprender a gestionar la frustración? De acuerdo a los expertos, los niños y adolescentes con baja tolerancia a la frustración tienden a experimentar diferentes sensaciones negativas como la tristeza y desesperación. El desarrollo de estas emociones se encuentra ligado al hecho de que los resultados no salieron según lo esperado.

Asimismo, diferentes expertos destacan que está relacionada también con otras emociones y comportamientos negativos como enfados, reacciones iracundas e incluso en algunos casos, agresiones. Es por esta razón que identificar la frustración desde una edad temprana e implementar métodos adecuados para disminuirla es clave.

En ese sentido, aprender a tolerar la frustración ayudará a que los niños puedan enfrentarse de manera positiva a las distintas situaciones que vivirán en el futuro. Es por ello que los padres deben contribuir a que los adolescentes puedan gestionar sus emociones, siendo la práctica deportiva una de las alternativas más recomendadas por los expertos.

Plan de tutorización deportiva ITW Sport El plan de tutorización deportiva de ITW Sport es una herramienta clave para aprender a gestionar la frustración en adolescentes mediante el deporte. El programa está orientado a ofrecer a los deportistas y sus familias acompañamiento y herramientas valiosas durante su trayectoria.

Cada deportista tendrá un tutor deportivo que le orientará en la consecución de los objetivos que se haya planteado al iniciar el plan de tutorización. Los participantes encontrarán en este programa diferentes herramientas que le ayudarán al manejo de las emociones. No solo durante la formación de los adolescentes como deportistas, sino también en su trayectoria profesional.

Para quienes estén interesados deben acceder a la web de ITW Sport para conocer todos los detalles del plan de tutorización deportiva. En la misma página podrán documentarse sobre todos los servicios del centro con los que puede combinarse este recurso.



