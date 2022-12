¿Cómo crear una newsletter que funcione?, de la mano de Israel Huerta Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 17:14 h (CET)

La newsletter es la clave para mantener activa a la comunidad online de un negocio. Tener cierta cantidad de suscriptores es solo el inicio, ya que para fidelizar al usuario se debe generar contenido que brinde valor y anime al consumo. Como el email marketing sigue siendo relevante para las estrategias de ventas, Israel Huerta explica cómo crear una newsletterque genere buenos resultados a largo plazo.

Crear una newsletter atractiva en tres simples pasos Iniciar una estrategia por medio del correo electrónico es una buena oportunidad para alcanzar a nuevos usuarios y convertirlos en consumidores. En este caso se emplea la newsletter, que son correos informativos que cumplen la función de aumentar la conversión y el tráfico a la web. Además, mantienen al consumidor al tanto de las últimas novedades de la marca y le aportan valor con respecto al tipo de producto o servicio que se promociona.

Son muchos los beneficios que se obtienen al crear una newsletter dentro de la estrategia de marketing, pero muchas marcas tienen dificultades para desarrollar un contenido de calidad, que realmente interese a los usuarios. Por esta razón, Israel Huerta explica que la primera clave es aportar valor; el lector no accede al correo para comprar, por lo que se le debe mostrar información práctica, fácil de aplicar y de rápido consumo. De igual manera, se deben presentar temáticas variadas o, incluso, en secciones, para no aburrir al lector.

Aumentar las ventas por el contenido de la newsletter Si bien aportar valor es el principal objetivo del texto, la newsletter también se utiliza para mostrar las últimas novedades del negocio, de forma que el usuario se sienta más cercano a la marca. Es importante quedurante todo el correo se mantenga un hilo conductor coherente para mantener la atención. No se recomienda colocar el contenido de venta de forma directa, porque esto puede hacer que se salga del correo; en cambio, se debe generar confianza y promocionar el producto en el momento justo.

Por otra parte,el éxito de la newsletter lo determina la tasa de apertura, de manera que se debe crear un asunto que llame la atención para que el usuario decida darle clic al correo. Para ello, se toma la idea principal y se resume, luego se le añaden palabras que llamen la atención y se personaliza.

Son muchos los expertos que avalan los buenos resultados de crear una newsletter, entre ellos Israel Huerta, que destaca la relevancia de implementarla en las estrategias de venta. Para conocer más sobre este y otros temas relacionados con el marketing digital, el especialista cuenta con una web en la se puede obtener más información sobre los servicios que ofrece.



