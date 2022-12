Las marcas de moda british Lyle and Scott y Fred Perry están disponibles en Who Killed Bambi? Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 17:01 h (CET)

El invierno ya está aquí y las marcas de ropa han comenzado a definir las nuevas modas y tendencias que saldrán a la venta en el mercado. En este camino, uno de los estilos que más ha impactado en el último tiempo es el british. Se trata del único estilo de ropa que lleva como nombre un gentilicio. Esto es gracias a que sus empresas de indumentaria han logrado posicionar en el mercado prendas con un look auténtico.

Entre las marcas más destacadas se encuentran Lyle and Scott y Fred Perry y, en España, los artículos de ambas pueden encontrarse en la tienda online de Who Killed Bambi?

La moda british La moda british se caracteriza por mezclar la elegancia con la sobriedad con elementos modernos en sus prendas y accesorios. Sus posibilidades son tantas que se puede recurrir a él tanto para un encuentro casual como para una fiesta nocturna. Además, se trata de un estilo que no es exclusivo de hombre, sino que también se diseñan piezas que se adaptan para ambos sexos, a pesar de que muchas personas tienden a asociarlo al look gentleman.

Por otro lado, el máximo exponente de esta moda es el estampado “príncipe de Gales”. Se trata de un entramado en cuadros a diferentes tamaños con formas geométricas abstractas alineadas en rayas perfectas, de tonalidades negras, blancas y a veces rojas.

Asimismo, su principal característica es su versatilidad para adaptarse a distintas ropas. Por esta razón, no solo se pueden ver en trajes, sino en blazers, abrigos, faldas o pantalones.

Marcas insignia del estilo británico Entre los máximos exponentes de la moda british se encuentra la marca Lyle And Scott, nacida en Escocia. Sus prendas son un clásico en cualquier estantería gracias a sus diseños, su calidad y su vibrante estética casual. Otra de las firmas más emblemáticas del estilo británico es Fred Perry. Su popularidad se basa en sus diseños, que combinan la moda british con ropas casuales auténticas y, aunque fue creada para jugar al tenis, se convirtió en una compañía con una diversidad en sus prendas casi inigualable.

Además, su versatilidad es una de las claves de su éxito para formar parte de los clásicos de armario y su polo emblemático puede ser reconocido en cualquier lugar de Europa y en otros rincones del mundo.

Tanto Lyle And Scott como Fred Perry son parte del catálogo que ofrece Who Killed Bambi?, una de las tiendas online de España más demandadas en el último año. Asimismo, el negocio proporciona envíos gratis a toda la Península en compras superiores a 50 euros y envíos con cargo a Baleares, Canarias y al exterior. Además, garantiza un plazo máximo de entrega de 48 horas.



