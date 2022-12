Cómo la tienda Who Killed Bambi? sigue creciendo gracias a marcas como Compañía Fantástica y Rains Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

La pandemia de covid profundizó una serie de cambios estructurales en el sistema social y en la vida cotidiana de las personas. Uno de ellos es la digitalización.

Plataformas de distintos sectores han desarrollado y mejorado su atención al usuario y han sacado provecho de ello. Incluso, las empresas más pequeñas aprovecharon la oportunidad que brinda la digitalización de poder alcanzar una audiencia masiva sin invertir grandes cantidades en publicidad o en tiendas físicas. En este camino, ganaron protagonismo los e-commerces o tiendas online que, sin contar con una amplia trayectoria, lograron aumentar sus ventas exponencialmente.

Un ejemplo de esto en España es Who Killed Bambi?, que se dedica a vender ropa y accesorios de moda street. Este negocio no solo creció con la herramienta de la digitalización, sino gracias al apoyo de marcas como Compañía Fantástica y Rains.

Un nombre atractivo Who Killed Bambi? ha ganado relevancia en el mercado nacional de la venta de ropa y accesorios de moda street en los últimos años. Además de su variedad de artículos y marcas y su calidad de servicio en envíos y devoluciones, se volvió popular gracias a su extravagante nombre.

La mayoría de los usuarios que conocen por primera vez la tienda online se preguntan por su procedencia, que hace referencia a la película de Disney o a la canción de The Pistols. Sin embargo, según expone el negocio en su sitio web, no hubo ninguna razón oculta para elegir esa denominación.

El apoyo de las marcas El e-commerce trabaja con varias marcas con prendas que siguen la última moda y las tendencias actuales. Asimismo, cabe destacar que gracias a todas las ventajas que ofrece la digitalización, el negocio pudo prosperar en poco tiempo.

Una de las firmas más destacadas es Compañía Fantástica. Se trata de una empresa que muestra una imagen divertida, irreverente e inolvidable y una ropa fresca y singular. Además, esta ejemplifica a la perfección la atención en los detalles, la originalidad y la diversión, los tres pilares básicos de la moda.

Otra de las marcas es Rains, inspirada en los chubasqueros de los pescadores costeros. Nacida hace 8 años en Dinamarca, esta dispone de una colección para resguardarse de la lluvia con estilo y de forma moderna.

Finalmente, cabe destacar que Who Killed Bambi? ofrece envíos gratis en toda la Península en compras superiores a 50 euros con un plazo de entrega máximo de 48 horas. También está disponible este servicio para las personas de Baleares, Canarias u otros países de Europa, pero con un plus en el pago. Además, acepta como método de pago tarjetas de crédito Visa y Masterclass, Paypal y Apple Pay.



