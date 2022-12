Estas Navidades, croquetas para celebraciones con La Croqueta del Abuelo Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 16:42 h (CET)

Las opciones gastronómicas para las fiestas navideñas pueden ser un dolor de cabeza para muchos compradores en las calles. A veces, no es fácil saber qué preferencias tienen los invitados de una cena, por lo que muchos de ellos prefieren optar por opciones sencillas que les faciliten la vida en medio del ajetreo del cierre de año corporativo.

Para estas Navidades, escoger croquetas para celebraciones puede simplificar la vida a muchos de esos indecisos. Más si hay opciones como La Croqueta del Abuelo, que cuenta con varios sabores diferentes y que cuenta con envíos de 24/48 horas.

Por qué elegir croquetas para las fiestas navideñas Uno de los mejores beneficios de esta clase de comida es su rápida cocción. Pueden cocinarse en tan solo unos minutos después de ser descongeladas, aunque recomiendan que no se rompa el ciclo de frío, para evitar que pierdan su emblemático sabor. Además, se han adaptado a las necesidades de la actualidad, con opciones vegetarianas o para personas celiacas (que no pueden comer gluten).

Otro gran agregado es que las marcas que se dedican a su comercialización han encontrado estrategias muy divertidas para ofrecérselas a sus compradores. En La Croqueta del Abuelo, por ejemplo, tienen una versión especial llamada «croquetas que curan el alma», que es una caja de 25 bocados que vienen en el interior de una caja que simula un medicamento. También cuentan con unas versiones sin lactosa para intolerantes a ella.

Una marca comprometida social y medioambientalmente Es fundamental que las marcas y empresas del momento estén trabajando para enfrentarse a los retos que vive el mundo en este 2022. Muchas de ellas, lo hacen enfocándose en el medioambiente y otras en atacar problemas sociales.

En el caso de esta compañía (con años de experiencia), aporta a ambos frentes con diversas estrategias. Todos sus envases son reutilizables, reciclables y hace descuentos a ONG’s interesadas en adquirir sus productos.

Una de sus propuestas más interesantes es que las croquetas que no se venden son otorgadas a comedores sociales que alimentan a personas que lo necesitan. Además, trabajan de la mano con productores locales que ayudan a la economía local.

Ya solo quedan unos días para las fiestas navideñas, por lo que es una buena idea comenzar a prepararse sobre varios temas, como los obsequios o qué se comerá en la víspera de Nochebuena.

Aunque hay ciertos platos predilectos, es una buena idea arriesgarse a escoger nuevas opciones, y más cuando ellos facilitan la vida al momento de prepararlos. El mayor ejemplo son estas croquetas que, además de deliciosas, son una gran elección para las personas víctimas de la prisa.



