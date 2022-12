Workcenter lanza un servicio de diseño web Comunicae

jueves, 22 de diciembre de 2022, 17:35 h (CET) Tras la renovación de su imagen corporativa Workcenter consolida su nueva estrategia ofreciendo una amplia variedad de productos y servicios para empresas y particulares Workcenter incorpora nuevos servicios digitales para empresas y particulares. Así podríamos resumir la evolución de Workcenter, la compañía que desde 1995 ha sabido adaptarse a los nuevos hábitos de los consumidores invirtiendo en innovación y tecnología.

La nueva etapa de Workcenter apuesta por la alianza con el sector empresarial a través de nuevos servicios de marketing y comunicación, identificando la solución más apropiada a las necesidades de los clientes y ofreciendo asesoramiento personalizado en cada fase del proyecto.

Gracias a su nueva estrategia, Workcenter, se ha convertido en un partner que ofrece diferentes soluciones para empresas, con plazos de entrega entre 24 y 48 horas gracias a su producción 100% "Made in Spain".

Workcenter ofrece servicios de asesoramiento, diseño, producción e instalación de todo tipo de materiales publicitarios y de comunicación. Desde el diseño para impresión analógica o digital, hasta el diseño de páginas web, Redes Sociales y vídeo. Igualmente ofrece servicios de digitalización de puntos de venta mediante pantallas dinámicas con gestión remota de contenidos. Dispone, en definitiva, de soluciones de Marketing y comunicación para empresas de cualquier sector: Retail, Restauración, Hoteles, Agencias de Marketing y Eventos, empresas educativas, despachos profesionales, etc. ofreciendo asesoramiento y soluciones de calidad para cubrir una amplia variedad de necesidades: presencia en Ferias y eventos, material corporativo, artículos promocionales y de regalo, decoración y señalética de oficinas y puntos de venta, vinilado de vehículos y flotas, entre otros.

Según Carlos de Lucas, CEO de la compañía: "la nueva etapa de Workcenter representa una evolución hacia una empresa más moderna, incorporando tecnologías digitales y diversificando el portfolio de productos y servicios que la compañía ofrece tanto a empresas como a particulares para hacer más cómoda la vida de las personas, sea en un ámbito profesional o particular, ofreciendo además un servicio personalizado y de calidad, cuando y como lo necesiten"

Servicios de diseño web

Las tecnologías digitales han crecido exponencialmente y su uso se ha globalizado, por ese motivo Workcenter ha lanzado un nuevo servicio de diseño web, que ofrece soluciones digitales a empresas, con tarifas asequibles (una web en 4 semanas por 990 euros más un plan de mantenimiento a medida a partir de 19, 90 euros mensuales +IVA) e incluye el dominio, hosting, mantenimiento, optimización de velocidad de carga, posicionamiento web, estilo, usabilidad, adaptación a dispositivos móviles entre otras opciones, en función del plan elegido. En cuatro sencillos pasos, el cliente puede definir lo que mejor se adapta a sus necesidades.

En definitiva, una solución completa y de calidad adaptada a las necesidades actuales.

Sobre Workcenter

Workcenter es una compañía líder en el sector de la impresión que fue fundada en 1995 siguiendo modelos de éxito en Estados Unidos. Hoy en día cuenta con 16 tiendas entre Madrid y Barcelona, 2 centros de producción, 160 equipos de impresión, 200 empleados, 18.000 envíos DHL al año y 240.000 clientes registrados de los cuales más de 3.000 son empresas.

