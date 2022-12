Aprendiendo inglés sin salir de casa. Consejos de La Casita de Inglés, expertos en el tema Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

La actual era digital ha contribuido a la aparición de nuevos métodos para aprender inglés desde la comodidad del hogar. Sobre todo esta dinámica se ha acentuado con la pandemia y cada vez son más las personas que prefieren formarse desde su domicilio. En la actualidad, existen plataformas digitales como La Casita de Inglés que se dedican a impartir clases online inglés niños y les enseñan cómo potenciar este aprendizaje desde sus casas.

Consejos para aprender inglés sin salir del hogar La Casita de Inglés, una empresa especializada en la enseñanza de la lengua inglesa de forma lúdica y orgánica, sabe de primera mano que todos los estímulos cuentan a la hora de aprender inglés. Un idioma no se aprende de forma significativa si se reduce la enseñanza a ejercicios de gramática. Es por este motivo, que el enfoque lúdico y multidisciplinar es tan importante.

Si bien es cierto que no hay nada que sustituya la interacción y diálogo con un profesor nativo, hay ciertos hábitos que se pueden introducir en la rutina para reforzar la eficacia de cualquier tipo de clase de inglés, sea online o no.

El primero consiste en cambiar toda la información que el alumno consuma al idioma inglés, incluyendo música, videojuegos y el lenguaje de sus dispositivos (ordenador, móvil, tablet, etc.). Es necesario destacar el potencial de libros (a ser posible ya leídos o de una temática conocida) y las películas. Es increíblemente fácil utilizar Netflix, Disney Plus y otras plataformas de streaming para ver series y películas en inglés. Una práctica excelente es comenzar por cambiar los subtítulos a inglés y repetir las frases o palabras de un personaje en específico (preferiblemente en voz alta). Después de ello, es aconsejable quitar los subtítulos y verlas completamente en inglés.

Otras cuestiones clave para aprender inglés en el hogar Las redes sociales se han convertido en las plataformas más populares para interactuar con personas cercanas y con otras que viven en diferentes partes del mundo. Gracias a ello, los estudiantes de inglés pueden conversar con nativos del idioma a través de ellas, discutir en foros, grupos y comunidades o comentar vídeos en plataformas como YouTube. Del mismo modo, existen cuentas en Instagram y TikTok americanas que agregan subtítulos a sus vídeos.

La Casita de Inglés también recomienda a sus estudiantes etiquetar todos los objetos de su hogar con la palabra que los representa para asimilar vocabulario de manera natural. Desde muebles, hasta objetos pequeños en cada una de las estancias de su hogar.

Todos estos consejos ayudarán a cualquier estudiante a mejorar la asimilación de lo que aprende en clase. No obstante, recibir lecciones de inglés de gran calidad también es posible sin salir de casa. La Casita de Inglés es una buena opción para quienes estén interesados en que sus hijos aprendan inglés casi sin darse cuenta. La academia ofrece clases de inglés tanto de forma online como en formato presencial (concretamente en Madrid y Cataluña). Además, es reconocida por utilizar una metodología creativa y divertida que permite mantener la motivación del pequeño en todo momento.



