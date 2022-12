La importancia que tienen las pruebas genéticas en la salud actual, por Crezen Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 16:10 h (CET)

El avance de la ciencia ha permitido el desarrollo de las pruebas genéticas, no solo utilizadas para determinar el parentesco entre dos individuos, sino también para identificar cambios en el ADN relacionados con algunos padecimientos. La importancia de estas pruebas reside en su capacidad para prevenir o diagnosticar diferentes enfermedades de origen genético o hereditario, permitiendo saber cómo abordar el cuidado de cada paciente.

Convencidos de que la genética no es el futuro de la medicina, sino el presente, Crezen es un centro de salud que cuenta con servicios de pruebas genéticas de la mano del laboratorio VIVO. Conformado por un equipo de profesionales altamente cualificados, este centro de salud infantil y familiar es el espacio indicado para cuidar de toda la familia, ya que ofrece una amplia cartera de servicios exclusivos para acompañar a sus pacientes a lo largo de su vida.

Beneficios de realizar pruebas genéticas Crezen es referente en pruebas genéticas, tanto sanguíneas como aquellas realizadas a través de una simple muestra de saliva. Este centro pediátrico y familiar de España cuenta con profesionales con gran experiencia y altamente cualificados que proporcionan asesoramiento sobre diagnósticos prenatales, cromosomopatías y diferentes enfermedades de origen genético.

Convencidos de que los genes pueden reescribir el futuro, Crezen ofrece atención individualizada, tanto a pacientes como a familiares y apuesta pro el uso de técnicas de citogenética convencional y molecular para brindar diagnósticos y orientación clínica en diversas enfermedades de origen genético. Así, una vez hecha la prueba, Crezen ofrece a sus pacientes la posibilidad de realizar una consulta con un genetista para poder interpretar los resultados y tener un consejo genético, en caso de solicitarlo.

Por otro lado, las pruebas genéticas realizadas por Crezen sirven para prever enfermedades genéticas y conocer su predisposición y la de sus hijos a padecer ciertas enfermedades como TDH, obesidad, celiaquía y ciertos tipos de cánceres, entre otras.

Tipos de pruebas genéticas Realizar pruebas genéticas no solo sirve para determinar el parentesco entre dos personas, sino que permite conocer si se presenta algún cambio o mutación en los genes que indique que la persona padece o tiene cierta predisposición a padecer una determinada enfermedad. De esta forma, las pruebas genéticas de Crezen son herramientas fundamentales para obtener un diagnóstico prenatal para anomalías cromosómicas y para llevar a cabo pruebas de paternidad, pruebas genéticas en niños adoptados y diagnósticos y orientación clínica en numerosas enfermedades.

Los especialistas pueden realizar distintos tipos de pruebas genéticas para examinar fragmentos o la estructura completa del ADN de una persona. Las principales son: la variante única, en la cual se busca puntualmente alguna mutación que esté relacionada con la presencia o predisposición a desarrollar una enfermedad; el panel de genes, en el que se analizan los genes que podrían ser la causa una enfermedad; el gen único, en el cual se analiza un solo gen de una función concreta para determinar si presenta alguna mutación y, de esta forma, poder confirmar o descartar un diagnóstico; y la secuencia de genoma completo, donde se analiza el ADN completo para detectar si existen anomalías en los genes.



