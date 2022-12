Crezen y la triple epidemia en niños

El covid-19 originado en la ciudad china de Wuhan en diciembre del 2019 no solo ha desatado una terrible pandemia que ha afectado la vida cotidiana en cada rincón del mundo, sino que, después de los avances en materia de vacunación, se convirtió en una enfermedad estacional. En consecuencia, se incorporó a otras afecciones que reaparecen cada invierno, como la gripe o la bronquiolitis. Estos dos últimos virus, cuya incidencia se profundiza en los más pequeños, no habían circulado predominantemente en 2020 y en 2021 gracias a la cuarentena y el uso de las mascarillas. Sin embargo, en esta época invernal, estas restricciones no estarán vigentes, por lo que las infecciones están volviendo a aparecer. Junto con el coronavirus, forman una triple epidemia en niños. Ante este panorama, la clínica Crezen ofrece unos de los servicios de salud infantil más completos de España.

El servicio de excelencia de Crezen Crezen es una clínica sanitaria privada enfocada en la salud infantil, ubicada en la localidad madrileña de La Morajela. Cuenta con un gran equipo de profesionales pediátricos que brindan una atención primaria integral con el apoyo de diversas subespecialidades pediátricas. Ofrece una amplia gama de servicios médicos exclusivos para cuidar la vida de los más pequeños, entre los que se destacan pruebas genéticas, enfermería y servicios pediátricos tales como dermatologia, endocrinología, cirugía, traumatología, oftalmología y una decena más. En tanto, el centro médico plasma una filosofía de una pediatría más cercana, tradicional, global, integral y preventiva, dirigida a que los hijos crezcan sanos y felices.

Tres frentes a atacar este invierno Para este invierno, Crezen advierte una triple epidemia en los niños. A los virus de circulación regular, que son la gripe y la bronquiolitis, se le suma el covid 19. Según explica la doctora Olga de la Serna, las infecciones virales siempre han afectado mayormente a los más pequeños, especialmente a los menores de dos años y que asisten a guarderías. La inmadurez del sistema inmune y de la vía respiratoria favorecen esta vulnerabilidad. Sin embargo, ha quedado demostrado que la vacunación en este grupo etario es muy beneficiosa. En este camino, la enfermera Alejandra López, también profesional de la clínica, advierte sobre la importancia de la vacuna de la gripe en la población infantil para crear inmunidad de grupo. De acuerdo a su explicación, este concepto se refiere a que gracias a la protección de los niños, los adultos evitarán el contagio de la gripe al estar en contacto con ellos, ya que los niños son un vector de transmisión de esa enfermedad.

Ante este panorama, Crezen llama a los padres a que vacunen a sus hijos y que, ante cualquier síntoma, no duden en realizar una consulta médica. En este sentido, la clínica pone a disposición los canales de comunicación en su sitio web.