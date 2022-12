Alfa Inmobiliaria supera las 220 agencias inmobiliarias,un centenar de ellas fuera de nuestras fronteras Comunicae

jueves, 22 de diciembre de 2022, 14:15 h (CET) Durante el ejercicio 2022 la compañía inauguró 43 nuevas oficinas franquiciadas La red Alfa Inmobiliaria anuncia que concluye el ejercicio 2022 con un total de 222 oficinas operativas, de las que 115 están en España, 106 en México, y otros puntos de venta en Francia y República Dominicana.

Alfa Inmobiliaria está fuertemente posicionada en la Comunidad de Madrid, sede de la compañía, y donde cuenta con 66 puntos de venta en la actualidad. Por provincias, le siguen en presencia las provincias de Alicante, donde la compañía ha recuperado su posicionamiento, así como en Cádiz, Valencia, Málaga.

Además, en la actualidad existen 17 agencias más en fase de formación, que se irán incorporando a la red nacional en los próximos meses. "La venta de viviendas en 2021 y 2022 ha batido récords, lo que ha llevado a muchos profesionales, cada vez más cualificados, y en muchos casos proveniente de sectores como la banca, el seguro, arquitectos e interioristas, consultoría, etc. a dirigirse al sector inmobiliario como forma de autoempleo" ha afirmado Antonio Pérez de la Torre, director general de la cadena.

Alfa Inmobiliaria confirma que la mayor parte de estos emprendedores, antes de firmar su contrato de adhesión a la cadena, realizaron una labor de investigación de mercado y compararon con otras franquicias del sector, de tal manera que examinaron parámetros tales como la formación, la inversión, el método de trabajo interno y los servicios que prestan cada una de ellas.

Aquellos que se decantaron por Alfa Inmobiliaria, valoraron por encima de todo la amplia formación continua y gratuita, que ofrece la compañía, su bolsa inmobiliaria -compuesta por más de 6.000 inmuebles disponible desde el primer día- y, sobre todo, el hecho de que Alfa Inmobiliaria requiere una escasa inversión. "En definitiva, seguridad y mínimo coste son sus principales motivaciones a la hora de decidirse", añade Pérez de la Torre.

Un modelo de negocio con diversos formatos

La filosofía de Alfa Inmobiliaria consiste en ofrecer a cada emprendedor un modelo de negocio que se adapte 100% a sus necesidades y perfil. Para asesores inmobiliarios con Experiencia, Alfa cuenta con la Concesión "Agente Asociado Alfa - FIA 72%", una concesión sin Canon de Incorporación, donde se podrá desarrollar la actividad Online (desde su domicilio o despacho profesional), sin personal, y sin royalty fijos, con un beneficio del 72% sobre sus ventas (pudiendo alcanzar el 100%). De la misma forma, cuando el profesional lo considere, podrá cambiar a las concesiones de tarifa plana (Essential, Premium o Premium Plus).

Precisamente es con la Concesión Agente Asociado Alfa – FIA 72%, con el que esperan incrementar la Red durante el año 2023, gracias a comerciales en activo que quieren dar el salto a tener su propio negocio e incrementar sus ingresos. Esta opción es la ideal para poder evolucionar profesionalmente sin grandes inversiones.

Acerca de Alfa Inmobiliaria

Los orígenes de Alfa Inmobiliaria se sitúan a principios de los 90, cuando un grupo de profesionales del sector inmobiliario se unió para desarrollar sistemas de trabajo conjunto de una red inmobiliaria, y así crearon sistemas de venta, captación, retribución para los comerciales, etc. Fruto de esta experiencia acumulada, se crea en 1.996 Alfa Inmobiliaria, con el objetivo de crear una red inmobiliaria nacional.

Actualmente, Alfa Inmobiliaria opera a través de más de 110 agencias franquiciadas en España, y 108 oficinas más a nivel internacional - México, República Dominicana y Francia, cuenta con más de 25 años en el sector y está estructurada como una corporación de Servicios Inmobiliarios Integrales que ofrece a sus clientes una total garantía en las transacciones.

