Ruralka lanza su nuevo ecommerce tras un rebranding completo de la marca.

jueves, 22 de diciembre de 2022

jueves, 22 de diciembre de 2022, 13:40 h (CET) El club de calidad de hoteles rurales con encanto, Ruralka Hoteles, relanza un nuevo ecommerce de tarjetas regalo de noches de hotel tras un rebranding completo de la marca, redefiniendo el placer de viajar Para este vigésimo aniversario de la marca, Ruralka ha querido festejarlo por todo lo alto rediseñando por completo su sitio web www.ruralka.comEl site, un ecommerce de tarjetas regalo de noches, escapadas, experiencias y en hoteles rurales de España y Portugal.

"Ruralka lleva 20 años siendo líder en el sector como club de calidad de hoteles con encanto en España y necesitaba que ese liderazgo se viera reflejado y consolidado en un nuevo ecommerce que les convierte en mayor referente de venta de tarjetas de hoteles rurales con encanto del país.

Este completo rediseño web viene también a visibilizar el profundo rebranding al que se ha sometido a la marca. Con nuevo logo e imagen gráfica, nuevas tipografías y nueva paleta de color, Ruralka Hoteles quiere significar la deriva hacia un turismo rural mucho más pausado y sostenible que desde hace años son el alma de sus Escapadas con encanto y el motor y dirección de todas las acciones que toman.

Además, lanzan un nuevo estuche regalo. Por cada compra de cualquiera de sus productos apoyan el trabajo de ELLAS LO BORDAN, taller de costura "con impacto" que ha cosido con mimo el nuevo estuche. Una producción sostenible, que favorece el crecimiento personal y que ofrece oportunidades laborales a mujeres en situación de vulnerabilidad favoreciendo la transformación social.​

El desarrollo de este está confeccionado con hilos elaborados a partir de materiales 100% reciclados de algodón y recuperación de botellas PET.​

En el nuevo www.ruralka.com se puede encontrar también una redifición de productos con Escapadas (noche + desayuno), Experiencias (noche + desayuno + actividad) y Actividades (spa, bodega o restaurante). Lanzan ahora las nuevas Escapadas Temáticas, destinadas a satisfacer de manera más directa las necesidades que a lo largo de estos años han detectado en su público objetivo: Escapada Petfriendly para los que quieran viajar con su perro, Escapada Romántica, Escapada The Country Chef para los que busquen un viaje gastronómico y Escapada Ruralka On Road para los amantes de las rutas en moto.

"Desde hace unos años vemos como la demanda online de nuestro producto no para de crecer y era el momento de poner al servicio de todos nuestros clientes un ecommerce reactualizado, adaptado completamente al mobile first y en el que la experiencia de usuario fuera 100% satisfactoria" concluye Rafael Ausejo Fundador del proyecto.

