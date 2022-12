La Oficina de Rehabilitación de Castilla-La Mancha ya ha atendido 2.219 consultas desde su puesta en marcha Comunicae

jueves, 22 de diciembre de 2022, 13:43 h (CET) Además, ha llevado a cabo ya 20 jornadas divulgativas tanto en las capitales de provincia de la región, como en otras localidades, acercando los fondos europeos para la rehabilitación de vivienda tanto a las ciudades como al medio rural. La última de este año 2022 tuvo lugar en Pastrana (Guadalajara), el pasado día 15 de diciembre La Oficina de Rehabilitación de Castilla-La Mancha, que gestionan el Colegio de Arquitectos (COACM) y el Colegio de Arquitectos Técnicos de Castilla-La Mancha (COAATIE) se puso en marcha el pasado 1 de septiembre, asumiendo, como uno de sus compromisos más importantes difundir entre la población el mensaje de que mejorar la eficiencia energética de los edificios y apostar por una rehabilitación integral, además de abundar en la sostenibilidad, también equivale a ahorrar costes en el futuro.

Para ello, se han convocado, en todo este tiempo, 20 jornadas para ciudadanos en toda Castilla-La Mancha, en todas las capitales de provincia, pero también en localidades más pequeñas, para llevar también las ayudas al medio rural. La última de estas jornadas en capital de provincia tuvo lugar el pasado lunes, 12 de diciembre, en Ciudad Real, mientras que la última de las celebradas en el año 2022 se convocó en la localidad guadalajareña de Pastrana, el pasado 15 de diciembre. Hasta la fecha, la Oficina ha atendido 2.219 consultas desde la puesta en marcha del proyecto.

En la última presentación del año intervinieron la decana del COACM, Elena Guijarro, el alcalde de Pastrana, Luis Fernando Abril, y el delegado de Fomento de la Junta, Teo Baldominos.

La decana recordó que la Unión Europea propició la llegada de los Fondos Next Generation, para impulsar la recuperación económica posterior a la pandemia. "Una parte de estos fondos se ha destinado a favorecer la renovación energética de las viviendas, y su rehabilitación integral, puesto que en España, y en Castilla-La Mancha concretamente, buena parte de nuestro parque de viviendas no reúne las apropiadas condiciones en este sentido por ser su construcción anterior a la llegada del Código Técnico de la Edificación (CTE)", señaló. Guijarro subrayó la oportunidad de hacerlo ahora que se cuenta con ayudas europeas para ello, y que en algunos casos pueden llegar al 100% del proyecto. Las ayudas se añaden al beneficio intrínseco de emprender la rehabilitación, puesto que se mejora la eficiencia de las viviendas, y por lo tanto se favorece el ahorro de costes a largo plazo. Guijarro dio las gracias a la Junta de Comunidades por la confianza en los colegios profesionales para llevar a cabo el proyecto, "especialmente al consejero de Fomento, Nacho Hernando, y a la directora general de la Vivienda, Inés Sandoval", y también agradeció su labor al equipo de arquitectos y arquitectos técnicos que la están llevando a cabo.

Por su parte, Luis Fernando Abril, alcalde de Pastrana, afirmó que "uno de los grandes dilemas de los pueblos pequeños es la conservación de nuestras propias viviendas", señaló. El regidor puso sobre el tapete el problema que significa para muchos vecinos hacerse cargo de casas antiguas, con una construcción, materiales y conceptos arquitectónicos. "Por eso resulta fundamental toda ayuda que se pueda recibir de las administraciones para mantener y conservar, en nuestro caso, un casco histórico como es este de Pastrana, manteniendo las condiciones de habitabilidad que deben tener las viviendas en el día a día, pero también el aspecto que deben tener para la conservación y redimensión de nuestro atractivo turístico", señaló.

Por último, el delegado de Fomento de la Junta de Comunidades, Teo Baldominos, recordó que el gobierno regional ha dedicado un gran esfuerzo a que los fondos para la rehabilitación sean accesibles para todo el mundo, y a que, además, lo sean de manera sencilla. "A través de los colegios profesionales, hemos conseguido una fórmula parecida a cuando vamos comprar un coche. En el concesionario nos resuelven la tramitación de todas las posibles ayudas, y, con los colegios, sucede esto mismo. La Oficina de Rehabilitación resuelve, para los interesados, todos los trámites necesarios", señaló. Baldominos recordó también que desde el gobierno regional se ha propiciado que los fondos lleguen, por igual, a capitales y pueblos, y a todos los bolsillos, que no hace falta que la vivienda sea la habitual, y que las ayudas no van a computar en el IRPF, sino que son, a fondo perdido. "Es el momento de convertir una vivienda antigua, con problemas de eficiencia energética, en una vivienda a la que todos queramos ir. Es el momento de las viviendas del pueblo y de los abuelos", terminó.

Las Jornadas

Bajo el epígrafe genérico de 'Las nuevas oportunidades que nos ofrecen las recientes ayudas a la rehabilitación de edificios', se han convocado dos tipos de jornadas. Las capitalinas, impartidas en horario de mañana, tienen un perfil más profesional. Su objetivo es hacer llegar al público general, pero especialmente a agentes gestores, técnicos, administradores de fincas y propietarios y usuarios de edificios y viviendas, la información sobre los recientemente publicados programas de ayudas a la rehabilitación, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los Fondos Next Generation.

Además, en otros municipios de Castilla-La Mancha se han llevado a cabo, en este caso en horario de tarde, 4 jornadas más por provincia. Están enfocadas a que el gran público conozca los programas de ayudas y cómo puede beneficiarse de ellos. De acuerdo con sus objetivos, estas convocatorias tienen otro perfil, más práctico, para que sus asistentes comprendan, con ejemplos, cómo pueden convertirlas en realidad en sus propiedades. Las imparten siempre los responsables provinciales de las diez oficinas de rehabilitación que hay en la región, una por provincia y por colegio.

En todas ellas, las impartidas en capitales y pueblos, los formadores dan como referencia la web de las Oficina, un sitio modélico y muy dinámico en el que se puede encontrar toda la información necesaria para comprender las ayudas e incluso solicitar cita para ampliar la información: https://www.clmrehabilitacion.es/

Además, en cada una de estas jornadas se están entregando folletos informativos que se van a enviar a todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha para su distribución entre la población local.

Sobre la Oficina de Rehabilitación de CLM

La Oficina de Rehabilitación de Castilla-La Mancha es el lugar donde arquitectos y aparejadores informan y asesoran a los ciudadanos acerca las distintas subvenciones para rehabilitar las viviendas, además de ayudar a quien lo necesite a encontrar un técnico que acompañe en el procedimiento de solicitud de las ayudas de los fondos NextGenerationEU. La Oficina de Rehabilitación de Castilla-La Mancha cuenta con diez oficinas físicas, una por cada capital de provincia y por colegio (arquitectos y arquitectos técnicos)

