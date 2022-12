La Asociación Ecologista La Avutarda Dientes de Sable y Viridi realizarán un proyecto piloto para beneficio de las aves esteparias y su hábitat en Cedillo del Condado y Torrejón de Velasco

La empresa de energías renovables Viridi y la asociación Ecologista Avutarda Dientes de Sable, con la colaboración de agricultores de los municipios de Lominchar (Toledo) y Torrejón de Velasco (Madrid), han firmado un acuerdo para implementar medidas agroambientales en zonas de alto valor ecológico (Cedillo del Condado e IBA 393), con el objetivo de mejorar el hábitat de aves esteparias amenazadas como el sisón, la avutarda y los aguiluchos ibéricos, entre otras especies Este acuerdo se desarrollará en zonas de elevado interés ambiental, conocidas tanto por la administración de Castilla la Mancha y la administración de Madrid, como por diferentes grupos y asociaciones dedicadas al estudio y conservación del medio natural. El objetivo de este proyecto piloto es la aplicación de medidas sobre el territorio, que beneficien a las aves ligadas a cultivos cerealistas, cuyas poblaciones se encuentran en un acusado declive, por diversos factores, entre ellos la intensificación agrícola. Con medidas como el cultivo de leguminosas o la creación de barbechos, se pretende frenar este declive y que las poblaciones sean viables en el futuro. Estas medidas, destinadas particularmente a un grupo concreto de avifauna, también serán beneficiosas para otros grupos de especies (rapaces, cinegéticas, especies ligadas a zonas húmedas, etc.)

El proyecto en definitiva pretende incrementar la riqueza natural del entorno y evaluar las medidas más beneficiosas y eficaces, mediante un continuado seguimiento de estas. Se trata de llevar a cabo prácticas agrícolas beneficiosas para estas especies como son, entre otras, la rotación de cultivos (cereal-leguminosas) que generan zonas de alimentación y refugio, parcelas en barbecho, el uso de semillas no blindadas, uso moderado de productos fitosanitarios, retraso en la cosecha, etc. También se realizarán actuaciones complementarias como el mantenimiento de láminas de agua durante todo el año, eliminación de obstáculos que puedan causar colisiones, balizado de tendidos eléctricos en zonas de paso de avutardas, colocación de cajas nido para distintas especies, etc.

Avutarda Dientes de Sable realizará el diseño de las medidas a implementar (tomando como punto de partida la guía de buenas prácticas desarrollada por el Ministerio de Transición Ecológica) y el seguimiento de las poblaciones a lo largo de un ciclo anual completo, a fin de obtener conclusiones que puedan servir como marco de referencia, para la definición de medidas eficaces asociadas a plantas solares fotovoltaicas, por ejemplo, en la comarca de La Sagra.

Los agricultores que participan en el proyecto se han comprometido a colaborar activamente en las medidas que proponga la asociación ecologista.

Jose María Rodríguez, Presidente de la asociación ecologista Avutarda Dientes de Sable, valora la iniciativa como positiva y necesaria, en un momento de gran incertidumbre a consecuencia del cambio climático, la pérdida de biodiversidad a nivel global y la necesaria transición hacia energía más limpias, que respeten los límites físicos y el patrimonio natural.

Isaac Del Rey, Jefe de gestión de suelo y responsabilidad social de Viridi afirma que "en Viridi las iniciativas en materia de protección medioambiental más eficaces son aquellas que consiguen compatibilizar los intereses respectivos y legítimos, tanto de agricultores como de ecologistas. Viridi quiere contribuir a tender puentes entre ambos mundos, gracias a la asociación ecologista Avutarda Dientes de Sable y la colaboración de los agricultores de la zona de Lominchar y Torrejón de Velasco (la zona IBA 393). La visión y objetivo es conseguir que las plantas solares tengan los más altos estándares de integración social y medioambiental en los municipios donde se instalan los proyectos".

Todas las partes involucradas consideran que este proyecto piloto entre Viridi, Avutarda Dientes de Sable y los agricultores permitirá analizar y exportar la viabilidad y convivencia óptima de un nuevo modelo de agricultura sostenible, basado en cuidar la salud del medio ambiente, la rentabilidad y la equidad social y económica, con otros usos productivos, como son la generación de energía renovable a través de plantas solares fotovoltaicas y evaluar las posibilidades de mejora en la conservación de los bienes naturales.

Acerca de Viridi

Viridi RE Group promociona plantas de energías renovables en todo el mundo. Con más de 5 años de experiencia, ha tramitado, construido y operado con éxito proyectos en varios países de Europa y Latinoamérica con una potencia total de más 300 MWp. En España está promoviendo proyectos solares que alcanzan una potencia cercana a los 2 GWp y a nivel global el porfolio de proyectos alcanza los 6 GWp. En 2020 comenzaron proyectos de Hidrógeno Verde en España. Además, Viridi RE GmbH es miembro fundador de la fundación H2Global.

Acerca de Avutarda Dientes de Sable

Avutarda Dientes de Sable es una asociación ecologista dedicada al estudio y protección de las poblaciones de aves esteparias presentes en la comarca de la Sagra y al conocimiento y puesta en valor de lugares tan excepcionales, como el yacimiento paleontológico del Cerro de Batallones (Torrejón de Velasco).

Sus miembros llevan más de 15 años realizando distintas actuaciones, tanto de forma particular como en colaboración con otros grupos y colectivos, tales como censo y seguimiento de especies esteparias, rapaces diurnas y nocturnas, colaboración en rescates de animales heridos, colocación de cajas nido, jornadas de limpieza en arroyos, denuncia de delitos contra el medio ambiente, etc.