Gran éxito de público y ventas de 'Miradas del mundo', la primera exposición solidaria de la Ruta de la Luz

En su doble vertiente, física, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 16 de diciembre y virtual, los fondos recaudados aseguran la continuidad en 2023 del proyecto en Senegal que la Fundación inició el año pasado en Diembering (Senegal), en colaboración con la Fundación Gomaespuma. Los cuadros son aportaciones tanto de autores vinculados a Cione Grupo de Ópticas, como de artistas de reconocido prestigio La exposición solidaria, 'Miradas del mundo' ha obtenido, este pasado viernes, 16 de diciembre, un gran éxito, social y de ventas, en su presentación en una de las maravillosas salas con las que cuenta el Círculo de Bellas Artes casi en el cielo de Madrid. Prácticamente la totalidad de los 85 cuadros, óleos y acuarelas, obra de 5 artistas vinculados con Cione Grupo de Ópticas, aficionados y profesionales, se han vendido, con lo que su fin solidario: sufragar la continuidad del proyecto de salud visual que la Fundación Cione Ruta de la Luz emprendió el año pasado en colaboración con la Fundación Gomaespuma, en Dierembering (Senegal), está asegurada.

En torno a 500 personas pasaron a lo largo de la tarde del 16 de diciembre por el Círculo de Bellas Artes, por lo que la exposición también ha servido para la captación de nuevos socios. Ahora, y hasta 2023, la muestra se puede seguir admirando, de forma virtual, EN ESTE ENLACE desde el que también es posible adquirir los cuadros.

Esta hermosa iniciativa surgió de los propios trabajadores de Cione Grupo de Ópticas. "Algunos de ellos tienen un don artístico, y todos, un enorme corazón", explica Cristina López-Mora, gerente de la Ruta de la Luz. De esa generosidad y de la colaboración voluntaria surgió la idea de organizar una exposición, de carácter benéfico, a fin de donar los fondos recabados a uno de los proyectos de Salud visual de la Fundación. "Estamos muy contentos de que, en torno a nuestra Fundación, se hayan unido el arte y la cooperación", añadía.

El presidente de la Ruta de la Luz, Ismael García Payá, daba las gracias "a los cinco artistas que se han volcado de manera espectacular con esta exposición". García Payá se congratulaba de que, por fin, se hayan podido recuperar los proyectos internacionales de manera presencial, como es el de Senegal al que va a beneficiar la iniciativa de la exposición. "Sólo en este año, la Ruta de la Luz ha podido llevar a cabo 12.000 revisiones visuales y entregar más de 8.000 gafas, en España, y en otros 8 proyectos más fuera de nuestras fronteras", terminaba.

Miguel Ángel García, director general de Cione, se mostraba muy orgulloso de que, a las puertas de su 50 aniversario, "Cione siga siendo capaz de generar ideas y convertirlas en realidad para ayudar a los demás desde nuestra Fundación. La mayoría de los cuadros son de empleados de la compañía que, como todos, llevamos la Ruta de la Luz en nuestro corazón". El director general se refería también a la "oportunidad de la fecha, justo antes de Navidad" y al lugar, del Círculo de Bellas Artes, "emblemático referente de la cultura".

José Antonio de Santos es uno de los pintores que ha participado en la muestra donando sus acuarelas con paisajes evocadores. "La acuarela transmite la magia del agua a las texturas. Esa magia del agua va a servir ahora para ayudar a los demás, desde la salud visual, esta vez en Senegal".

Para Juan Ara, otro de los artistas, ésta es una oportunidad maravillosa de colaborar de otra manera con la Fundación Cione Ruta de la Luz. "Unir mi afición a la pintura con un buen propósito, me hace feliz", señalaba.

La joven artista Gadea Rodríguez mostró sus 'Reflejos de Nueva York' en la exposición, con los que aportó su propio estilo a las imágenes que le impresionaron de la gran ciudad. Sus cuadros, de pequeño formato, abstractos y muy personales, plasman una bella mirada de la realidad, que además, en este caso, "aporta algo indescriptible e intangible, puesto que van a servir para ayudar a los demás".

Pedro Barallat, asesor financiero, siente pasión por la pintura, lo que le hizo estudiar la técnica del dibujo clásico en Florencia. "Me ha hecho mucha ilusión exponer mis trabajos, y donarlos con este propósito, que no me puede parecer más acertado: dar la posibilidad a personas de todo el mundo de ver y oír. No se me ocurre mejor manera que agradecer el don de ver que a través del arte", señalaba.

Fernando Gaforio presentaba sus trabajos de composición, abstractos, en un equilibrio entre colores formas y texturas. "Ha sido una oportunidad y una felicidad saber que detrás de esta exposición hay un fin solidario. Será muy bonito saber que alguien ha recuperado la vista gracias a estas obras. Este es el principio de un viaje que nos hemos embarcado los artistas con un recorrido amplio", añadía.

Además de los cuadros, uno de los pintores también ha creado, y donado, cien tarjetas originales navideñas para recaudar fondos en la exposición. También se han puesto en marcha otras iniciativas, como la cesión de las imágenes de las obras por los autores, con las que se han elaborado calendarios y felicitaciones navideñas. Todas ellas tuvieron, igualmente, gran éxito en la muestra.

Además, también el sector se ha unido a la causa, de manera que la exposición solidaria también cuenta con colaboradores como GN Hearing Care, Correosexpress, Arsys, Daewoo, Geodys, Noguiana y Polar entre otros.

En Diembering (Senegal), la Fundación Gomaespuma se dedica a la escolarización de niños y a trabajar con ellos todos los aspectos de su educación. Asimismo se ha construido en el lugar una maternidad. En junio de 2022, y como fruto de la colaboración entre la Fundación Gomaespuma y la Ruta de la Luz, una primera expedición ya entregó 450 gafas nuevas a beneficiarios que las necesitaban.