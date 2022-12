Algodón cosechado en España. La apuesta de Socks Market para revolucionar la moda sostenible Emprendedores de Hoy

Socks Market se convierte en una de las primeras empresas nacionales del sector que apuesta por el algodón español para la elaboración de sus prendas.

“Moda hecha aquí con algodón de aquí” es el nuevo concepto con el que la compañía lleva un paso más allá la tendencia de cercanía en el textil conocida como “Km 0”.

Concentrar en España todo el proceso de cosechado, hilado, teñido y fabricación de las prendas reduce en un 95 % la huella de carbono generada por el transporte de mercancías, refuerza la economía local, genera puestos de trabajo dignos en el entorno y aumenta la calidad de las prendas.

Socks Market se ha propuesto revolucionar la moda sostenible y de proximidad al convertirse en una empresa pionera del sector en apostar por desarrollar toda una colección de calcetines confeccionados, exclusivamente, con algodón cosechado, hilado y teñido en España. De esta manera, Socks Market busca ir mucho más allá del concepto de “kilómetro 0”, añadiendo al origen local de la fabricación, el origen, también local, de las materias primas utilizadas. Es lo que desde la empresa han bautizado como “kilómetro 0,0”; moda hecha aquí con algodón de aquí.

España cosecha de media el 21 % del total de algodón de la Unión Europea. Sin embargo, la práctica totalidad de esa producción es exportada a terceros países como Bangladesh o Indonesia, donde se llevan a cabo los procesos de hilado, teñido y producción. “Nos hemos propuesto evitar que, si en España producimos algodón y tenemos fábricas de calcetines, esa materia prima tenga que recorrer 20.000 kilómetros. No tiene sentido que el algodón se pasee por medio mundo para ir de una planta andaluza a una bobina que se coloca en una máquina de Burgos”, asegura Miguel Valero, uno de los fundadores de Socks Market.

Sostenibilidad, economía local, trabajo digno y calidad Concentrar en España todo el proceso de cosechado, hilado, teñido y fabricación de las prendas reduce en un 95 % la huella de carbono generada por el transporte de mercancías, refuerza la economía local, genera puestos de trabajo dignos en el entorno y aumenta la calidad de las prendas. “Para el desarrollo de esta nueva línea de calcetines hubo que llevar a cabo un laborioso proceso de búsqueda de proveedores y fábricas hasta conseguir que todo el proceso se pudiera llevar a cabo sin salir de España. Finalmente, hemos conseguido que el algodón cosechado en Andalucía, se hile en Cataluña, se tiña en Valencia y el calcetín se teja en Burgos”, explica Valero.

En el planeta, hay unos 75 millones de trabajadores que se dedican a confeccionar ropa. Menos del 2 % de ellos ganan un salario que les permite vivir. La industria textil es, además, la segunda industria más contaminante del planeta. Solo las emisiones de carbono generadas en el sector de la moda y el calzado son superiores a las que provocan todos los vuelos de avión y todos los envíos marítimos internacionales juntos. De ahí que, desde Socks Market, se entienda que no hay otro camino posible que esforzarse cada día en aportar soluciones a una situación del todo insostenible.

“Cero cero”, la colección “Cero cero” es el explícito nombre elegido por Socks Market para la nueva marca que agrupará en sus tiendas de calcetines la nueva colección fabricada con algodón español. Bajo esta nomenclatura se recoge una colección de calcetines de sólidos diseños geométricos que rinde homenaje a los calcetines estampados de los años 50; la primera gran época dorada de los calcetines, en la que grandes mitos de Hollywood, como James Stewart, prestaban su imagen a la publicidad de esta prenda hasta entonces completamente olvidada.

Con espíritu de perdurar en el tiempo, los calcetines “cero cero” nacen no solamente con un diseño atemporal, sino que en su fabricación se ha buscado también aumentar su durabilidad mediante hilos reforzados en puntera y talón, las zonas de mayor fricción, y se han añadido costuras planas para garantizar la máxima comodidad. Porque no hay nada más sostenible que una prenda pensada para durar.

Sobre Socks Market Socks Market es una de las primeras cadenas de España de tiendas multimarca dedicadas exclusivamente a la venta de calcetines. Nacida en 2016 como un proyecto de autoempleo, Socks Market es hoy uno de los principales referentes europeos en el sector reuniendo en sus puntos de venta físicos y online las principales marcas nacionales e internacionales de calcetines.



