Clínica fisioterapia Roca realiza tratamientos especializados para la hernia discal Comunicae

jueves, 22 de diciembre de 2022, 10:23 h (CET) Tratamiento con fisioterapia en clínica Roca para tratar hernias discales o lumbares La hernia de disco o hernia discal es una patología que afecta a la salud y el bienestar de la columna vertebral, pudiendo presentarse en cualquiera de sus segmentos. Hace referencia a un problema con uno de los discos que se encuentra entre las vértebras.

Según un informe elaborado por el Servicio de Fisioterapia de la Clínica Armstrong Internacional de Madrid, el 20% de la población española tiene una hernia discal lumbar sin síntomas aparentes.

Los episodios de lumbalgia comunes suelen presentar una evolución favorable en las primeras semanas, por ello, al desaparecer los síntomas, la mayoría de los pacientes no busca opinión médica para el tratamiento.

Para los pacientes con hernia discal que consultan con un profesional, cada vez de forma más común reciben la recomendación de tratar la hernia con fisioterapia debido a los grandes resultados que se consigues con dicho tratamiento.

En Clínica Roca, clínica de fisioterapia en Córdoba, realizan tratamiento de fisioterapia para tratar las hernias. José Roca comenta, "cada vez recibimos más pacientes para tratar hernias lumbares o de disco. Los pacientes buscan alternativas reales para evitar la intervención quirúrgica, la cual a veces se puede evitar con un tratamiento efectivo."

La fisioterapia es fundamental en el tratamiento de la hernia discal, su eficacia incluso puede ser un factor determinante entre la intervención quirúrgica o no. Antes de comenzar con el tratamiento, el fisioterapeuta realizará una entrevista/anamnesis y evaluación física del paciente que, combinada con el diagnóstico del médico y una resonancia magnética, servirá para diseñar un tratamiento específico.

Existen diferentes tratamientos fisioterapéuticos que se pueden utilizar para tratar las hernias discales: diatermia tecarterapia (termoterapia), osteopatía, neuromodulación no invasiva NESA, neuromodulación percutánea, masoterapia, estiramientos musculares, terapia manual o fortalecimiento muscular entre otros.

Con el tratamiento de fisioterapia para hernias discales es posible conseguir una mejoría del paciente evitando la cirugía y recuperando la actividad del día a día así como el ejercicio. El tiempo de recuperación variará dependiendo de la gravedad del caso.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.