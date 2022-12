Recuperar la sonrisa con prótesis dentales en Sevilla de la mano de Clínicas Dental Bell Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 13:41 h (CET)

Los problemas metabólicos, una mala higiene oral y otros factores son los causantes de la pérdida de piezas dentales a lo largo de la vida.

Esta pérdida, además de impactar directamente sobre la autoestima de las personas, también incrementa el riesgo de padecer problemas de masticación, aparición de diastemas y pérdida de otras piezas dentales.

Para prevenir estos riesgos, se deben reemplazar las piezas faltantes con prótesis dentales fijas o removibles, las cuales evitan el desplazamiento de la mordida y la aparición de patologías odontológicas.

Esto es algo que conocen de primera mano en Clinicas Dental Bell, una clínica dental situada en Dos Hermanas y Utrera especializada en tratar la salud bucodental de sus pacientes, proporcionando un completo servicio de elaboración y reposición de piezas dentales pérdidas, utilizando prótesis fijas o removibles de excelente calidad.

Tipos de prótesis dentales Para realizar un tratamiento de prótesis dentales en Sevilla de la mano de estos expertos, dependiendo del caso, el odontólogo puede recomendar una prótesis fija sobre diente natural o sobre implante.

En las prótesis que se instalan sobre dientes naturales, se fabrica una corona o un puente que se inserta directamente en los dientes y no requiere de una raíz artificial para mantenerse en su lugar. La prótesis que se instala sobre implantes artificiales, por su parte, se utiliza en personas que ya no cuentan con ninguna de sus piezas dentales originales.

Las prótesis removibles también se dividen en dos clases: las prótesis parciales y las prótesis completas.

Las parciales, generalmente, se fabrican con materiales como resina pura o metal resina y se anclan a dientes naturales circundantes, por medio de anillas o dispositivos que permiten su remoción.

Por otra parte, las prótesis completas, denominadas popularmente como dentaduras postizas, se elaboran únicamente con resina y se encargan de sustituir todos los dientes, adaptándose a la encía. Esta última está indicada para las personas que ya no cuentan con ninguna de sus piezas dentales y desean una prótesis removible que puedan limpiar con mayor profundidad.

Beneficios de las prótesis dentales Este tratamiento aporta a las personas multitud de beneficios, siendo uno de ellos el mejorar la apariencia de la persona.

Cuando una persona tiene un problema de dientes faltantes, puede comenzar a vivir sentimientos como la inseguridad y falta de confianza para mostrar su sonrisa.

El empleo de una prótesis dental ayuda a lucir una sonrisa más estética.

Además, las prótesis dentales ayudan a mantener los dientes en buen estado y a evitar la aparición de problemas bucales como pueden ser las desviaciones dentales. Esto asegura que los dientes duren por más tiempo y permanezcan sanos.

Las prótesis dentales también permiten que la persona pueda masticar y triturar mucho mejor la comida, evitando así el riesgo de problemas digestivos y otros problemas relacionados con la mala alimentación.

Este tratamiento es perfecto para solucionar muchos de los problemas que aparecen debido a las ausencias dentales, pero eso sí, se debe evitar su uso en personas que han perdido parte de su estructura ósea maxilofacial.

Limpieza y mantenimiento Debido a que las prótesis dentales son un dispositivo que permanece en la boca la gran mayoría del tiempo, es fundamental que esté completamente higienizada.

Para mantenerlas en excelentes condiciones, se deben enjuagar y limpiar con productos especializados que ayuden a que permanezca limpia y evitar su deterioro prematuro, sin afectar la salud oral del paciente. También es necesario programar revisiones periódicas en el odontólogo, incluso si se trata de prótesis removibles. Estos dispositivos tienen un periodo de vida útil el cual debe controlarse para evitar inconvenientes.

Las personas que deseen recuperar su sonrisa y mantener una óptima salud bucodental solo deben contactar con los profesionales de las Clínicas Dental Bell y solicitar más información sobre los planes de prótesis dentales que ofrecen y cómo llevan a cabo el tratamiento.

El equipo de odontólogos y especialistas que trabajan en esta clínica dental de Dos Hermanas y Utrera están capacitados para ofrecer la mejor atención y brindar al paciente el tratamiento que mejor se adapte a sus condiciones y expectativas.

Clínicas Dental Bell invita a todas las personas que ven afectado su día a día por la pérdida total o parcial de su dentadura, a que comiencen un tratamiento que cambiará su aspecto y mejorará notablemente su calidad de vida.



