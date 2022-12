Past Post, aplicación móvil para dejar asuntos en orden antes de morir Comunicae

jueves, 22 de diciembre de 2022, 09:04 h (CET) La aplicación Past Post permite a sus usuarios crear mensajes para ser enviados a sus seres queridos, socios o colaboradores, vía email después de la vida o en caso de enfermedad irreversible México contará con Past Post, una herramienta para el bien morir, creada con el deseo de ayudar a sobrellevar uno de los momentos más complejos pero definitivamente seguros que tienen los seres humanos, el fin de la vida.

En estos tiempos, donde el mundo entero ha atravesado pandemias que han conectado con la muerte de un ser querido, se hace necesario aprovechar los recursos ofrecidos por la era digital que transforman las maneras de comunicarse. La tecnología se ha convertido en aliada para muchas situaciones, siendo una de ellas conectarse a distancia con quienes se ama.

Utilizar herramientas como Past Post permite comunicar a seres queridos, socios o colaboradores cómo planificar la ausencia, dejar instrucciones sobre cómo se desea sea el funeral o disposición de los restos como también, preparar mensajes a seres queridos para estar presente aún después de la vida; es un recurso valioso para asegurar que se dejan asuntos en orden.

Past Post permitirá a sus usuarios continuar teniendo esta comunicación digital, ahora póstuma, creando mensajes con propósito, añadiendo diferentes destinatarios, elegir fechas de envíos, y organizar los últimos deseos, saludos, recomendaciones, confesiones, pedir perdón, información privada o un último consejo para algún ser querido, socios o personas importantes, lo que le permitirá estar preparado para el momento en el que ya no esté con ellos.

Ver video promocional https://youtu.be/AjwkyHos-Pw

En México, existe un alto porcentaje de desconocimiento sobre la importancia de planificar el bien morir y los beneficios que esto trae a las familias. El 62% de las personas desconocen los activos de su pareja, el 94% de los mexicanos no cuentan con testamentos o inventario patrimonial. 59 millones de mexicanos actualmente se encuentran en riesgo de sucesión intestada y sólo el 30% de los testamentos se encuentran en Ciudad de México.

Past Post, es una herramienta digital diseñada para ayudar a planificar una presencia póstuma, dejar sus asuntos en orden cuando ya no se esté, mantenerse presente aún después del fallecimiento y/o, comunicar últimas instrucciones, con la intención de ayudar a resolver todas las posibles preguntas que puedan tener los allegados, y así evitar dejar pendientes en caso de acontecer una desafortunada despedida.

Past Post es una ventana al futuro usa tecnología blockchain, convirtiendo mensajes en NFT`s asegurándose que estén a prueba de manipulaciones, seguros y ocultos hasta la fecha programada de entrega a su destinatario como parte de la herencia emocional.

Past Post ayudará a planificar una muerte digna, ofrece diversos beneficios cómo; comunicar deseos, últimas voluntades, crear un inventario patrimonial, manifestar disposición de restos, además de gestionar la data digital entre otras. Para más información, página web www.pastpost.com en donde se conocerán detalles de sus costos y servicios.

Vídeos

¿Cómo crear mensajes póstumos en video? | Past Post



