​Que la paz y amor de Navidad sea para todos

Las navidades no son unas fiestas de paz ni de amor puesto que millones de animales tienen que ser criados para vivir un infierno con posterior muerte innecesaria y la mayoría corderos u otros animales bebés cuyo único delito ha sido nacer. Sinceramente, hace unos años se podía entender por desconocimiento, pero hoy en día, sabiendo todo lo que tenemos en versión vegetal, no hay excusa alguna para financiar a cualquiera de las industrias dedicadas a reventar animales como si de basura se tratase. Apartamos la mirada cuando grupos activistas nos muestran los vídeos de toda la crueldad de las diferentes industrias o nos tapamos la cara en la carretera cuando vemos un camión lleno de vidas con destino al matadero lo que nos genera una supuesta lástima que, de existir, debería traducirse en no financiarlo.



Cuando una persona se da cuenta de que no está haciendo lo correcto, intentan justificarse o victimizarse poniendo excusas para intentar sentirse bien como que las plantas también sienten cuando ni tienen sistema nervioso ni cerebro y en todo caso, jamás se podría comparar con todo el proceso desde que nace hasta que muere un animal, pero es que encima los animales se alimentan de muchas más plantas que los humanos directamente por lo que no hay excusas posibles y esa es una de las muchas que se usarán para seguir haciendo daño sin que uno se sienta mal por ello.

Bebés separados de sus madres nada más nacer, hacinamiento, violencia y millones de muertes salvajes con una lenta angustia después del terrible viaje amontonados en el camión son algunas de las injusticias que financiamos si compramos cualquier producto de origen animal. Hoy en día tienes todo con el mismo sabor y textura en versión vegetal e incluso el foie gras para poder disfrutar del sabor sin necesidad de torturar a patos y gansos que se les mete un tubo por la garganta a la fuerza cebándoles a comida para engordarlos rápido.

¿ERES CAPAZ DE EMPATIZAR CON EL DOLOR AJENO?

Después de leer este artículo, muchos intentarán olvidar el infierno que ahora mismo están viviendo millones de animales, pero otros mirarán la larga lista de comida espectacular para llevar una vida compasiva lo que también repercute en el medio ambiente puesto que son las industrias que más destruyen todo a su paso y a ello hay que añadir que son responsables del hambre en el mundo por todos los recursos destinados a cebar a los animales que traen mediante inseminaciones por la fuerza y perjudican nuestra propia salud. Me pregunto si la gente católica cree en un Dios que considera que millones de seres vivos tienen que ser asesinados después de vivir un calvario para una celebración en su nombre ya que, en ese caso, parece que más que en Dios creen en el demonio.

Mucha gente no es cristiana y también celebra la Navidad, pero únicamente será una celebración de paz y amor para las personas que decidimos no dejar ninguna víctima durante dicha fiesta puesto que es innecesario financiar tanta angustia cuando hasta podemos disfrutar de los mismos sabores. Un cordero, un pez, una vaca o un cerdo merecen la misma protección que cualquier animal, pero soy consciente de que la sociedad en general tiene tendencia a ser especista y para las personas que no sepan lo que es el especismo, se trata de la discriminación por especie igual que pasa con el racismo que discrimina a las personas por su color.

NAVIDADES COMPASIVAS Y SIN CRUELDAD

Cualquier receta la puedes veganizar y cualquier producto lo puedes disfrutar en su versión ética por lo que no tiene coherencia ninguna seguir explotando a millones de animales que únicamente conocen lo peor del ser humano como ya lo volvimos a documentar el pasado viernes frente al matadero de Torrent cuya angustia de los cerdos era bien visible y por eso se hace a altas horas de la madrugada en el lugar más apartado posible como publiqué en este medio. No es lógico que con toda la comida que tienes hoy en día, sigas financiando a industrias que tanto daño hacen a los animales y a las personas.

Cualquier persona a la que le preguntes si está en contra del maltrato animal, te dirá que sí, pero todos los animales sienten por igual y no debemos tener comportamientos que durante nuestra existencia generen tanto dolor y ya el colmo es hacerlo en nombre de una tradición de supuesta paz cuando para los animales, lo único que hay es que son obligados a nacer para conocer toda una vida de violencia y ser descuartizados para satisfacer la demanda a la que nos intentan lavar el cerebro sin ir más lejos, con un superhéroe para adoctrinar a los niños y que coman pescado. Que no te engañen, el veganismo no es nada privativo y es una filosofía ética de vida que genera una conciencia tranquila por saber que cada día estamos salvando vidas y haciendo lo correcto más el evitar hambre en el mundo, destruir el planeta y nuestra salud.



Que estas navidades y durante tu existencia, disfrutes de una comida deliciosa sin necesidad de que nadie muera gritando. Los animales tienen dos opciones, bajar voluntariamente para ser descuartizados o resistirse y recibir palos por lo que no sé quién nos creemos que somos para tener que decidir por otros seres vivos y para considerar que los animales tienen que pasar por esto. Por eso mismo, no hay nada como celebrar la Navidad disfrutando de forma compasiva y con la conciencia tranquila.