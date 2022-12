Todo lo tenemos en casa, pero... Iulen Lizaso Aldalur, Hernani Lectores

jueves, 22 de diciembre de 2022, 08:43 h (CET) En Euskadi fuimos pioneros mundiales en el aprovechamiento de esa gran batería energética que es el Mar Cantábrico, y el Gobierno Vasco desde 2011 destaca el buen rendimiento (30-50%) de la central undimotriz de Mutriku.



En Galicia, Canarias, Cataluña y Andalucía, aunque la competencia oceánica es estatal, se anticipan en proyectos, y en las cercanas Francia, Portugal, Italia, Bélgica, Alemania, Italia, etc, llevan dos años en ejecuciones. Sorprende que el Gobierno Vasco aún no ha anunciado un solo proyecto de eólica flotante y-o undimotriz o hidroeléctrica marina de bombeo, en espacios costeros intervenidos como podía ser la plataforma de Armintza-Lemoiz y otros.

Al situarse nuestra costa en un golfo al límite con otro país, esta configuración geográfica, limita el desarrollo de grandes proyectos mar adentro. Una línea bisectriz divide las aguas en dos partes iguales, pero ello no justifica el silencio por la energía marítima, ni tanto fervor en favor de la eólica terrestre.

El promotor italiano de energías renovables Renexia, en abril de 2022, terminó la construcción del primer parque eólico marino (Beleólico) en el Mediterráneo, con 10 aerogeneradores que suman 30MW de potencia. Generará 58.000 MWh al año; la electricidad equivalente al consumo anual de 60.000 hogares, durante 25 años que es lo que se calcula como vida útil, siendo la primera parte de un ambicioso proyecto aprobado por el Ministerio Italiano de Transición Ecológica en noviembre de 2021.

A mediados de diciembre de 2022, iniciaba la segunda fase diseñando lo que será el mayor parque flotante del mundo. Reneixa completará la instalación con 190 plataformas entre aerogeneradores y subestaciones eléctricas flotantes para una potencia instalada de 2.800MW; suficiente para abastecer de energía eléctrica a 3 millones de hogares italianos..........esto es eficiencia.

La enorme envergadura del proyecto de parque eólico (Med Wind), ha obligado a sacar a concurso el diseño, para lo que la ingeniería ha sido adjudicada a la francesa Technip Energies (Floating Offshore) y su asociada catalana X1 Wind, especializada en soluciones flotantes. La empresa vasca Haizea Wind Group con sede en el Puerto de Bilbao, se llevó el contrato de los pilotes de acero, tiene posibilidades para construir la segunda fase........y aquí tirando al monte.

El 19 de octubre el lehendakari destacó el potencial de Euskadi en generación de energía marina: “...un nuevo sector productivo capaz de crear tecnología y exportarla”. Gran paradoja, tener la tecnología, experiencia e ingeniería en casa y para Euskadi no se anuncian ni exigen proyectos; ni el Gobierno Vasco ni una oposición que encabeza la gestión institucional en los ayuntamientos donde se quieren instalar macrogeneradores terrestres de gran impacto.

A la vista de todo este movimiento mundial de eólica flotante, hoy se da una verdadera revolución en el estudio de soluciones que permitan instalar aerogeneradores en plataformas flotantes, de potencia y altura equivalente a los que requieren anclaje en el fondo del mar cuya instalación es infinitamente más costosa. El récord mundial de potencia y altura, lo ha conseguido la empresa francesa Eolink, con un generador de 5MW de potencia, capaz de suministrar energía a 3.500 hogares, sostenido por una estructura piramidal con cuatro mástiles de 150 metros de altura sujetos a una plataforma flotante cuadrangular. No le han faltado consortes haciéndose la española Acciona Energía su principal accionista y la Agencia de Transición Ecológica francesa (ADEME) concediendo financiación de 15 millones de euros para estudiar el primer prototipo, teniendo previsto fabricar hasta de 20 MW de potencia en su empresa en el departamento de Brest.........y en Euskadi tirando al monte.

Después de 3 años de estudio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ya publica en el BOE del día 16, la Declaración Ambiental Estratégica de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM).

“España quiere ser número uno en eólica marina flotante. Ocho de los 34 prototipos marinos que hay en el mundo son de Marca España”. En total contradicción con lo publicado a finales de 2022, pues el POEM, prioriza la pesca industrial de arrastre en detrimento del desarrollo de la eólica marina flotante: "Se elimina la categoría de uso prioritario para la energía eólica marina" “Se reduce el espacio marítimo susceptible de acoger aerogeneradores marinos para minimizar la interacción con la pesca de arrastre”.

Priorizan el arrastre-desastre denunciado en todo el mundo por ser muy dañino para la fauna y flora de ecosistemas marinos. Francia al priorizar la eólica marina, aplicará un impuesto del 35% a ese sector y compensar al pesquero.

Tres años (diciembre de 2019 a diciembre de 2022), para alumbrar -según entendidos-semejante despropósito ecológico y medioambiental a través de una resolución de mucho titular y de tan solo 48 páginas: "Se modifica y reduce la propuesta inicial de zonas para el desarrollo de la eólica marina para evitar o minimizar su afección sobre la actividad pesquera y la biodiversidad como consecuencia de actualizaciones y mejoras de la información".

Viendo la involución “demográfica” de la fauna marina adulta con cada vez más especies extinguidas y otras tantas en riesgo de extinción, cuesta creer que el gobierno de España, anteponga una práctica pesquera que según epitafio de científicos en biología marina como P.A. Larkin, “llevará irremisiblemente al colapso y agotamiento total de nuestros océanos para mediados de siglo”.

Máxime, hacerlo, a costa de sacrificar lo que apostó en su día y hoy marca tendencia mundial para el fomento de energías limpias dentro del programa de transición hacia las renovables. Esto levanta grandes sospechas intencionales.

Quizás se amparen aún en la quimera de mitad del siglo pasado, al pensar que, todo lo que extrajéramos de nuestros mares y océanos podría ser infinito, así también su capacidad para absorber todo lo que le arrojásemos.....pero no.

Los enormes volúmenes de captura de pesca a partir de la segunda mitad del siglo XX, sigue sirviendo para que la camada de inversionistas y especuladores sin escrúpulos, hayan arruinado los recursos vitales de familias y comunidades costeras por todo el mundo. Amasan enormes fortunas, a costa de depredar los océanos, siendo el año 1.996 cuando se batió el récord de pesca con 90 millones de toneladas. Arrancó 1.950 con 20 millones de toneladas, 31 millones en 1.960, para 1.970 eran 43 millones, en 1.980 fueron 55 millones, llegando a 70 millones en 1.990....y tanto el gobierno de España como el vasco siguen apostando por la pesca de arrastre en detrimento de la eólica marina.

Chile es país paradigmático de esta explotación marina con arranque en la flota europea por acuerdo firmado con la UE en 1.991 para desmantelamiento de nuestra flota pesquera. Asesorados desde mitad del siglo pasado por prácticas pesqueras importadas de España, hoy la llamada “pesca de cerco o pesca criminal” arrasa con todo lo animado y no de nuestros océanos, rastrilleando los suelos de coral. De lo recogido en la red, se seleccionan solo las piezas comerciales, el resto ya muerto, se arroja al mar, siendo mas de la mitad. Es inmoral este despilfarro alimentario. Prácticas depredadoras que aún defienden nuestro gobierno y lehendakari, con una oposición, o que no se entera o calla en complicidad, sacrificando energías libres de bajo impacto medioambiental.

Vivimos tiempos de enorme pérdida de soberanía por parte de los estados y por ende los ciudadanos y las familias, en el que se dan muchos desaciertos de bien social....diríase que premeditados. Sin duda que a cambio de incentivos y privilegios, antes como después de pasar puertas giratorias, que acrecientan la brecha de poder entre una casta política grosera y la ciudadanía rasa.

Tiempos de dejación y permisividad por parte de los gobiernos, al permitir la intromisión a toda clase de lobbies, élites y oligopolios empresariales, en las decisiones que corresponden al parlamento, tanto de la máxima institución comunitaria (UE) como nacional y territorial. Hoy, las tres mayores ambiciones de su agenda son: el control de la salud-enfermedad desde lo orgánico ligado a lo tecnológico y el monopolio del tratamiento por parte de la OMS, la privatización para monopolizar el agua de boca y el monopolio alimentario a través de granjas de insectos y granjas vegetales de alimentos de biosíntesis. Tres grandes factores de riesgo para una humanidad......hoy amenazada. Así, ante esta nadería al ciudadano formal y bloqueo y censura al disidente, ¿qué nos queda hacer, sin riesgo a represalias? Más fácil, elegir ¿qué dejar de hacer? y que a su vez sirva como pedagogía para que nuestros escolares recogieran una base moral y ecológica para iniciarse en la educación hacia la autosuficiencia integral: el decrecimiento material y cultivo de humanidades.

La ingeniería social y neolingüística; el bloqueo informativo, la censura a la disidencia y la persistencia de unos medios de comunicación de estudiado diseño intelectual para operar a la inversa, lo ponen difícil. A añadir un sistema educativo, creado más para adoctrinar (Google está prohibido en escuelas europeas y en las de Euskadi tiene monopolio) que para formar con criterio, desde el libre pensamiento y acceso a la información, hacen casi imposible contrarrestar este tsunami doctrinario, pues por mucho que el PNV reconozca sus prácticas “amiguistas”.....no cede la más mínima cota de poder y apertura.

Ese código moral y “tabla” de salvación cívica, exigiría equidad informativa. Decrecer en desmesura, ante tanta censura social y propaganda institucional y científico-dogmática como nueva religión. Abrir canales de comunicación con esa disidencia menos manipulable ante incentivos económicos y conflicto de intereses que también se dan en el campo del cientifismo “formal” en todas sus ramas del saber, por intereses del tener.......y amiguismos de casta y clase. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

