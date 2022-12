Le pregunté a un joven universitario si habían estudiado ya los autos sacramentales. Me miró con cara sorprendida para responderme: -No, ya sabes que de la religión no quiero saber nada. Y entonces, el sorprendido fui yo. En mis actuales circunstancias ya no estoy al corriente de los contenidos de los programas educativos vigentes; pero lo que sí es cierto es que cuando cursé Oficialía y Maestría Industrial con la perspectiva de trabajar en un taller mecánico u oficina de delineación, tuve que estudiar a los grandes clásicos de la literatura española, inglesa, italiana, francesa… y así, si con el tiempo llegaron a preguntarme la opinión sobre Calderón me vi en la necesidad de precisar: -¿Te refieres al autor dramático o al personaje relacionado con el mundo deportivo? Era cuestión de cultura, de que terminásemos nuestros estudios e irrumpiéramos en el mundo laboral con la preparación adecuada, pero que en el mundo social no fuésemos unos “paletos”.







He de reconocer que no es un tema de conversación habitual hablar de los autos sacramentales de Lope, Tirso, Calderón…, pero desconocer su existencia denota, hasta cierto punto, una lagunilla cultural. Mas también es cierto que existe un tanto de culpabilidad interesada en los responsables de los programas educativos porque se trata de la más valiosa y genuina aportación española al teatro universal. Personajes como El alma, La culpa, La gracia, El albedrío, La discreción, La hermosura, La humildad, La penitencia, La lascivia, La herejía, El desengaño, La fe, etc. resulta ingrato e incómodo verlos actuar y, sobre todo, escuchar sus parlamentos cargados de trascendente sobrenaturalidad y, en consecuencia, exigentes para la conciencia de muchas personas. Es un teatro, diríamos, demasiado comprometido pero aleccionador.