Garandal, el concilio y la situación actual de la Iglesia Jaime Fomperosa Aparicio, Santander

jueves, 22 de diciembre de 2022, 08:33 h (CET) Es de una importancia vital: La Santísima Virgen se apareció en Garabandal de los años 1961-65 y el Concilio Vaticano II se inauguró en el año 1962. Es indiscutible que el último Mensaje que dio la Virgen, se ha cumplido. Me voy a referir a declaraciones de las cuales no soy autor.

El Cardenal Ratzinger (Benedicto XVI) fue invitado el 11 de Junio de 1970 a dar una conferencia en Múnich sobre la situación de la Iglesia. Cito solo algunas palabras suyas: “Vacío desconcertante” la “extraña situación de confusión” y la “disgregación” que llenaba de nieblas, cuando no de tinieblas, la era del postconcilio, daba lugar a la acumulación de “muchos y opuestos motivos para no permanecer en la Iglesia.” “Un acontecimiento de gran importancia ha comenzado: la Iglesia se apaga en las almas y se disgrega en las comunidades”. Ahora vamos a España. La Ley de Reforma Política fue aprobada el 18 de noviembre de 1976 en las Cortes españolas y la consecuencia inmediata fue la Constitución aprobada el 31 de Octubre de1978, en la cual ni se menciona a Dios.

No obstante, la Comisión Permanente de la Conferencia episcopal española publicó en septiembre de 1978 una nota para orientar a los católicos y votar en conciencia y concluían que no se encontraban en la Constitución motivos determinantes para aconsejar la indicación o prohibición de una forma de voto determinada a los fieles. Ante esta ambigüedad de la nota de la Conferencia Episcopal. El Cardenal Primado, Don Marcelino González Martín, publicó una Instrucción Pastoral, advirtiendo de los peligros que encerraba aquella Constitución; solo por 8 obispos fue suscrita y firmada. A partir de ese momento, se inició una campaña de acoso e intimidación a los firmantes de la Instrucción Pastoral, siendo el principal instigador la revista “Vida Nueva” de ámbito religioso. Pero por desgracia aquellos temores se hicieron realidad.

¿Dónde están aquellos sociólogos, teólogos, clérigos, religiosos y jerarcas católicos que avalaron la Constitución de 1978 para pedir perdón, para disculparse ante los fieles católicos por haber colaborado a establecer una España que ha dejado de ser católica, que se arrastra en una profunda crisis moral, en el hedonismo y en la cultura de la muerte? Muchedumbre de católicos abandonaron la Iglesia, y vemos actualmente que a pesar de la gravísima crisis y caos de la Iglesia y de España, la mayoría de los Jerarcas católicos son “perros que no ladran.” ¿No es una realidad la frade de Ratzinger: “Un acontecimiento de gran importancia ha comenzado: la iglesia se apaga en las almas y se disgrega en las comunidades.”? ¿NO ES LA DIVINA EUCARISTÍA LA VIDA DE LA IGLESIA Y ESTÁ TOTALMENTE DESACRALIZADA?

Pero podemos estar tranquilos, la Jerarquía Católica no va ha corregir esta situación. A pesar de estos arribistas, trepadores y vividores que han traicionado a Cristo y a sus fieles. FELIZ Y SANTA NAVIDAD. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

