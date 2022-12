Amar como ama Dios Jesús Domingo Martínez Lectores

jueves, 22 de diciembre de 2022, 08:30 h (CET) Quizá, ante la cantidad de matrimonios que se rompen después de unos pocos años de duración, habría que repetir con frecuencia a los casados esta idea central: “Los esposos deben intentar día a día crecer en su capacidad de amar como ama Dios”. ¿Cómo ama Dios? Tienen que ser muy conscientes de que se trata de crecer en el amor. Siempre creciendo, también cuando se llega a los sesenta años o a los ochenta. La sola tentación de pensar “le aguantaré lo mejor posible” es un error tremendo. Y el esfuerzo que uno hace por amar bien no depende de cómo me quiera él o ella.



“La otra causa de los conflictos conyugales se encuentra en las heridas y el choque de personalidades que se producen en el matrimonio. Ambas causas contribuyen al desarrollo de la ira, egoísmo, las conductas controladoras y la distancia emocional”. Por eso es tan importante el noviazgo: es la etapa de la vida dedicada a conocer bien a la persona querida, para que ese amor no sea superficial. Le quiero como es. Para siempre. Y por lo tanto cuando se llega al matrimonio la tarea es crecer. Suele llevar consigo pisotear mi propio yo.

"El susurro es propiedad de los que aman -dice Montiel-, mientras que el mal es un niño afónico, con la garganta irritada de tanto llamar la atención. Nadie dice te quiero con un alarido ni susurra durante el odio. El amor exige una voz tan educada como los guantes de un mayordomo". ¿Somos capaces de hablar siempre con delicadeza? O sea ¿eres capaz de crecer todos los días un poquito en el amor? "Confiar es lo más difícil del mundo -dice también el poeta-, mucho más que construir una pirámide. Difícil porque exige la confesión de nuestra impotencia, que admitamos que no tenemos el control de nada". Esa humildad conduce al amor.

