Fisify, entre las 13 startups con mayor potencial en Europa en el sector Insurtech

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 13:06 h (CET)

Fisify, la fusión perfecta entre la fisioterapia y la última tecnología consigue colocarse entre las 13 startups con mayor potencial en Europa en el sector Insurtech, entrando en una de las aceleradoras más potentes del mundo, Plug and Play.

La empresa centra sus esfuerzos en mejorar y prevenir los dolores musculoesqueléticos con una solución pionera que combina el enfoque clínico de la fisioterapia y el enfoque holístico del ejercicio. Su idea ha sido tan disruptiva en el mercado que, tras numerosas reuniones con el Hub de Plug and Play de Munich, fueron seleccionados entre las 13 mejores startups de Europa en el sector Insurtech.

Gracias a dicha selección, Egoitz Lazkano, Inhar Aldalur e Iñaki Markinez (fundadores de Fisify), recibirán un programa de mentoring específico en el sector de Insurtech durante tres meses en Munich. Además, accederán a realizar pruebas piloto con las aseguradoras y socios del programa como Munich Re, Irish Life, Vienna Insurance Group, etc.

Plug and Play, en su apuesta por ofrecer a las aseguradoras nuevas soluciones para digitalizar el sector asegurador recibió a más de 500 inscripciones en su convocatoria. Tras numerosas reuniones, eligieron a las mejores 50 startups. Una vez elegidas las mejores startups, estas tuvieron la oportunidad de presentar ante las aseguradoras referentes del país para que las propias aseguradoras pudieran votar a las startups con mayor potencial y encaje en el sector. Estos votos y la experiencia de Plug and Play determinaron las 13 startups que formarían parte del programa de 2022.

La manager de Plug and Play, afirma que: “elegir a las mejores startups ha sido realmente complejo, ya que todas han presentado proyectos muy interesantes. La propuesta de Fisify destaca por su carácter innovador y el empleo de la tecnología para facilitar a la sociedad una solución de fisioterapia digital nunca antes vista.”

Por su parte, Egoitz Lazkano, CEO de Fisify comenta que: “Es una oportunidad única para hacernos conocer a nivel de Europa, entender bien los nuevos mercados y crear sinergias que nos ayuden a crecer.”

Fisify, desde que ingresó en el mercado en 2021, ha ofrecido su servicio de fisioterapia digital a aseguradoras referentes a nivel nacional como Generali o AXA y grandes compañías como Vodafone o Eroski para cuidar del bienestar de todos sus empleados. Gracias a su asistenta virtual «Aurya» es capaz de obtener un resultado a la sintomatología que presenta el paciente y diseñar el programa de ejercicios personalizado más eficiente para cada caso. Además, cuenta con una tecnología innovadora que permite monitorizar al paciente mediante la cámara del dispositivo en tiempo real y realizar las correcciones de los ejercicios en el momento, permitiendo así seguir con la recuperación sin moverse de casa.

El equipo de Fisify lo tiene claro, la fisioterapia tiene que evolucionar y para ello, la tecnología es el mejor aliado. Quieren permitir a las personas vivir una vida sin dolor y por ello sintieron la necesidad de crear una fisioterapia que fuese instantánea, eficaz y accesible para todo el mundo. Entre sus próximos objetivos destacan que quieren realizar investigaciones fisioterapéuticas aplicando las últimas tecnologías y cambiar la forma en la que la gente se cuida para crear los tratamientos del futuro.



