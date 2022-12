Joaquín Molpeceres visita los trabajos de la Plaza del Sol liderados por Licuas y grupo Azvi Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

Hace unas semanas, Joaquín Molpeceres, presidente de Licuas, y Manuel Contreras, de Grupo Azvi, recibían a pie de obra de la Puerta del Sol al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Estuvieron visitando los trabajos de la plaza, donde el alcalde anunció la inminente apertura de la Puerta del Sol a todos los viandantes, accesible libremente al público en este mes de diciembre. Después de las fiestas de Navidad, se retomarán las obras Madrid, que concluirán en primavera.

Como ya confirmó el Ayuntamiento, la nueva Puerta del Sol no tendrá el pabellón de acceso al servicio de Cercanías, conocido popularmente como La ballena. Además, se reagruparán los quioscos, que contarán con un diseño nuevo; se reordenarán las fuentes, con un guiño al cielo de Madrid; y se cambiarán de posición las estatuas del Oso y el Madroño y la Mariblanca. Tanto este espacio como las calles que desembocan en el kilómetro cero pasarán a ser peatonales. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ya ha aprobado el proyecto de reforma, que cuenta con un presupuesto de 10,7 millones. Estas obras en Madrid comenzarán en marzo y tendrán un plazo de ejecución de 12 meses.

Esta reforma, comenta Joaquín Molpeceres Sánchez, presidente de Licua, no pretende desvirtuar el espíritu de la plaza, sino recuperar el espacio central. De esta forma, el cambio más destacable es que, 13 años después de su construcción, el acceso a la estación de Cercanías se despide de su posición; la inversión en esta infraestructura y en la estación alcanzó en su momento los 570 millones. En su lugar, va a levantarse una estructura de vidrio con forma oval, que permita la visión global.

Uno de los principales objetivos de esta remodelación es distribuir los elementos de la plaza de una forma distinta, más armónica. El lado que da a las calles Carmen, Montera y Preciados se colocará una línea de bancos; en el extremo de la calle Alcalá se colocará la estatua del Oso y el Madroño, y en el lado opuesto, la Mariblanca; finalmente, las dos fuentes actuales se sustituirán por una nueva, con la estatua ecuestre de Carlos III en su interior.

Además de esto, los quioscos se agruparán en pabellones de vidrio y se añadirá un itinerario ciclista que conecte los carriles bici de Carrera de San Jerónimo y la Calle Mayor.

Esta nueva Puerta del Sol, según han explicado desde el Ayuntamiento, también busca rendir homenaje al cielo, uno de los aspectos más icónicos de la capital. Con esta idea en mente, se colocarán dentro de la fuente puntos de luz irregulares, que simulen las estrellas. Y en el centro de la plaza se podrán ver los rayos del sol, recreados con insertos de latón en el pavimento. Este concepto también se podrá apreciar en la placa que señala el kilómetro cero de las carreteras nacionales, alrededor del cual se añadirán losas que formen una gran rosa de los vientos.

En este proyecto se ha añadido también un sistema de bolardos retráctiles para el control de acceso de gente a la plaza. No hará falta un elemento similar para los vehículos, ya que la nueva Puerta del Sol será completamente peatonal. En cuanto al alumbrado, se recuperará la estética de principios del siglo XX, aunque buscando mantener los actuales criterios de eficiencia energética y sostenibilidad.

Desde la dirección de Licuas quieren dar la enhorabuena a todo el equipo implicado en estas obras por el espléndido trabajo que están llevando a cabo.



