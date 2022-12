Two Ducks, una tienda de ropa y complementos en Barcelona, en Major de Sarrià, donde siempre pasan cosas buenas, bonitas y baratas Emprendedores de Hoy

Ante la proximidad de la Navidad, comprar en Two Ducks un regalo a precios muy asequibles es una buena opción. Hay tanto ropa y complementos como joyitas de última tendencia. Cada semana tienen novedades y siempre están a la última de lo que se lleva.

Sus precios van desde 5 € una pulsera hasta una prenda de ropa o complemento desde 10 €.

Todo ello se puede ver en la web de la tienda de ropa y complementos Two Ducks, que ofrece artículos de calidad a buen precio, y en su Instagram, donde diariamente publican sus novedades y se pueden enviar consultas/pedidos por mensaje privado. Está siempre en sintonía con las últimas tendencias de moda.

Además, hacen diseños personalizados tanto de pulseras, gargantillas y colgantes. Se pueden escoger los materiales, las iniciales, los charms, el hilo, la cadena y ellos lo diseñan.

Si bien se especializa en productos para mujer y adolescentes, también cuentan con opciones para niños y hombres. En la sección de ropa, las sudaderas personalizadas que van desde 38 € son una de las opciones más destacadas. Al mismo tiempo, las pulseras pan de oro son los accesorios que a día de hoy encabezan las preferencias del público teenager que las tienen a 10 €. Disponen de todos los colores y modelos.

Sudaderas personalizadas para Navidad en Two Ducks Two Ducks cuenta con una amplia variedad de modelos para mujeres, hombres y niños que se pueden personalizar con unas iniciales, un nombre o una frase, tanto a través de bordado como de estampación. Además, las sudaderas se pueden escoger con o sin capucha.

Se pueden diseñar como cada uno quiera. Escogiendo el modelo de sudadera, color y lo que se quiera bordar o estampar.

Por lo tanto, una sudadera personalizada es un buen regalo para Navidad que supone un acierto seguro.

Las pulseras pan de oro lo más entre las jóvenes y no tan jóvenes Marcan la diferencia, dan estilo. Para ser «lo más», hay que tenerlas. Hoy en día, estas pulseras de inspiración tibetana son furor entre la zona alta de Barcelona. Tradicionalmente, eran confeccionadas por monjes budistas que las regalaban a personas que hacían ofrendas. A día de hoy, están consideradas como un complemento especial que sirve para redondear distintos tipos de looks. Ahora bien, para que esto sea así, es necesario llevar siempre un número impar de pulseras. Asimismo, se las asocia a la buena suerte.

Two Ducks cuenta con todos las versiones de estas pulseras. Dispone de las lisas, finas, trenzadas y de todos los colores aparte del dorado, palé gold, plata, rosé, champagne, todos los tipos de rosa, naranja, rojas, azules, verdes, lilas, coral… Siempre que sale una nueva la tienen. Disponen de todas las tallas: XS, S, M y L. Y el precio lo más, desde diez euros.

En Two Ducks, es posible conseguir artículos de moda y accesorios que siguen las últimas tendencias a precios muy económicos. Son productos asequibles y de buena calidad, que resultan ideales para regalar en Navidad y siempre se ajustan al presupuesto del cliente, sea el que sea.



