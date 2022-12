Fover, la nueva marca de suplementación deportiva de alto rendimiento que llega para quedarse Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 12:58 h (CET)

Bautizada bajo el nombre Fover por su lema “Fuel for ever” y marcando así la superación como motor de fuerza, la marca nace en España en 2021, con el fin de apoyar a una nueva generación de valientes con afán de autosuperación a partir de una suplementación deportiva de alto rendimiento muy específica.

Fover sale al mercado de España, Francia, Alemania e Italia a través de canales online, y anticipa ampliar el listado de países en el que distribuirá sus productos, así como ponerlos a la venta en su propia página web.

Con la certeza de ser comprendida más allá de ser una marca de suplementación, con eslóganes como “The revolution of yourself” o “Forever a legend”, Fover motiva al público a creer en la filosofía de ser la mejor versión de uno mismo y llevar una rutina saludable cultivando el cuerpo con los mejores nutrientes del mercado. Con un equipo formado por profesionales del deporte y la nutrición, se compartirán recetas y entrenamientos vinculándolos a los productos más apropiados. Cómo muestra de compromiso con la efectividad de los productos, a partir de encuestas, se comprobará la evolución y las futuras necesidades del cliente. Además de preocuparse por la salud, comprometidos por la situación medioambiental actual, desde Fover se trabaja por innovar y encontrar soluciones más sostenibles que sean honestas con el planeta.

Impulsada por el grupo inversor King Eye Capital y respaldada por el despacho de abogados para start-ups Delvy, conocido por sumarse a proyectos disruptivos con impacto positivo en la sociedad, Fover promete crear una comunidad internacional inclusiva de apasionados por el deporte que no se ponen límites. Listos para hacer historia, adelantan colaborar con deportistas de élite de todo tipo.



