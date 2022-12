Valen Bailon consigue, en solo dos años, que su nuevo sello literario, Emprenbooks, compita con algunas de las mejores editoriales del mundo Emprendedores de Hoy

Se entrevista al fundador de Emprenbooks, el escritor y editor, Valen Bailon.

¿Cómo nace Emprenbooks?

«En el año 2010 fundé editorial Vanir, una editorial independiente y diferente, pero que estaba especializada sobre todo en novela. Diez años después, con todo el conocimiento y experiencia que me otorgó el primer proyecto, decidí crear Emprenbooks, un sello dedicado al emprendimiento, la formación, el crecimiento personal y cualquier tipo de conocimiento que ayude a la evolución de las personas».

¿Qué tiene Emprenbooks para conseguir que autores tan reconocidos prefieran publicar con ella antes que con una editorial más grande?

«Emprenbooks es un concepto diferente. Somos una editorial boutique. Preferimos editar a pocos autores, pero que todos se sientan importantes. Nuestro objetivo no es solo que publiquen con nosotros, sino que impulsen su marca personal, generarles sinergias y colaboraciones con otros autores de la editorial, crear eventos en los que puedan crecer como profesionales y otorgarles una visibilidad y promoción que sería muy difícil que por sus propios medios lo lograsen».

Habéis publicado a autores muy conocidos con millones de seguidores en redes sociales como: Euge Oller, Carlos Muñoz, Fernando Belasteguín, Fernando Miralles. ¿Qué podéis aportar a personas que ya disponen de audiencias tan grandes?

«En primer lugar, el método con el que nosotros creamos los libros. La mayoría de las obras que se publican simplemente incluyen un conocimiento que el autor quiere compartir con el lector. Nosotros vamos más allá. Creemos que se le puede sacar mucho más partido a un libro. Conseguimos que el autor logre una base de datos de todos los lectores y les ofrezca productor o servicios. Queremos que su obra se convierta en la piedra angular de su negocio y que le genere lectores, visibilidad, autoridad, clientes y ventas.

En segundo lugar, las sinergias y las colaboraciones que se generan entre los propios autores. Con esto no me refiero solo a promocionarse mutuamente, sino también a crear negocios juntos.

En tercer lugar, el estudio constante por nuestra parte de fórmulas para impulsar a todos nuestros autores. Por ejemplo, te voy a dar una primicia, el año que viene vamos a realizar una gira por Latinoamérica con algunos de nuestros autores impartiendo charlas y formaciones en diferentes eventos por varios países. No puedo adelantarte más porque falta cerrar oficialmente el acuerdo, pero creo que es algo que ninguna editorial ha realizado hasta ahora.

Por último, añadiría que somos como una gran familia en la que todos los autores son importantes. Además, al ser emprendedores y expertos en sus materias, todos aportan mucho al proyecto, lo sienten como suyo. En una editorial grande esto es imposible que ocurra».

¿Cómo se puede publicar en Emprenbooks?

«Pues tengo una noticia buena y una mala. La buena es que estamos abiertos a estudiar todos los proyectos, la mala es que tenemos el calendario lleno de lanzamientos hasta dentro de dos años».

Se puede obtener más información a través de la página web de Valen Bailon y de su cuenta de Instagram: @valenbailon.



