6 razones por las que nadie debería hacer el mantenimiento de su propia web

Uno de los desafíos actuales a los que se enfrentan los negocios digitales está relacionado con la seguridad y el mantenimiento de las páginas web, cosa que no es nada sencilla. Monitorizar un sitio web 24/7 es fundamental para detectar cualquier problema a tiempo y poder tomar medidas para solventarlo y convertirlo, por qué no, en una ventaja competitiva.

Profesionales con experiencia demostrada en el marketing digital,como Ignacio Santiago, ofrecen un servicio optimizado de mantenimiento WordPress que engloba todos los aspectos técnicos que debe llevar a cabo una web para conservar su salud y seguridad con el paso de los años y, al mismo tiempo, prevenir problemas frecuentes, ahorrando tiempo y recursos.

Problemas frecuentes cuando uno mismo hace el mantenimiento web WordPress Actualmente, numerosos webmaster piensan que pueden realizar ellos mismos las tareas de mantenimiento web que requiere un CMS como WordPress, sin ser expertos en ello, y luego vienen los problemas. Es importante conocer este dato, para que no le pase lo mismo a todo el mundo, sobre todo cuando se trata de la página web de un negocio. Las tareas de mantener un sitio web no son sencillas y requieren de conocimientos técnicos y recursos.

A veces se cometen errores que luego son muy difíciles de subsanar, costando el doble y provocando incluso la caída del negocio digital, ya que es un aspecto muy serio que se debe tener en cuenta en el presupuesto de marketing digital. A continuación, se mencionan algunos de los problemas frecuentes que pueden surgir en el mantenimiento web si no se realiza de manera adecuada.

1-No hacer copias de seguridad con cierta periodicidad Ningún sitio web, por muy optimizado que pueda parecer, está exento de caerse por problemas propios o de algún servidor poco potente. Por ello, es vital que se realicen copias de seguridad mensuales, semanales e incluso diarias para garantizar que se pueda volver al punto de origen sin perder información.

2-No blindar la web ante amenazas y spam Muchas veces, las personas piensan que a ellos no les va a pasar, pero no es así, ninguna página web está libre de recibir ataques de fuerza bruta o spam que podrían hacer perder todo lo que se ha conseguido con esfuerzo. Por ello, es crítico blindarse ante amenazas externas, ya que este es otro problema frecuente de no tener un mantenimiento web profesional.

3-No controlar la actualización de plugins de una página web Los plugins son pequeñas herramientas que dan funcionalidades a las páginas web. Gran cantidad de sitios web poseen un número insólito de plugins que no sirven para nada y que solo frenan la optimización de la carga de los mismos, pero no es solo eso. La actualización de plugins no es una tarea sencilla, no vale solo con darle a actualizar, sino que hay que realizar acciones técnicas y monitorizar que la funcionalidad del dominio web no se rompa.

4-No contar con un servidor optimizado para WordPress Otro problema frecuente de realizar uno mismo el mantenimiento web y optimizar WordPress es que, para sacar rápidamente la página web a la luz, se eligen hostings de baja capacidad y poco optimizados para WordPress, que a muy corto plazo empiezan a limitar. Esto, a su vez, hace que se tengan que realizar ampliaciones de espacio que requieren un dinero extra cada vez. Se puede evitar este problema eligiendo un servicio de mantenimiento web que incluya un servidor de alta capacidad gestionado por expertos en esta materia. Además, hacer una limpieza periódica de «basura» que se va acumulando en el servidor es importante para conservar espacio en el mismo y agilizarlo.

5-No tener instalado y configurado un protocolo HTTPS y certificado SSL Es normal que, cuando uno no es profesional del mantenimiento web, no se haya percatado de este importante detalle, pero es así: contar con un protocolo HTTPS y un certificado SSL evitará problemas futuros de seguridad, a la vez que generará mayor visibilidad y fiabilidad en el sitio web, haciéndola más amigable para los clientes potenciales.

6-No monitorizar el sitio web Con la rutina diaria y las tareas que se van presentando, es muy difícil hacer un seguimiento permanente del sitio web, y esto es un problema frecuente. En Ignacio Santiago tratan cada negocio digital como si fuera suyo, monitorizando cada acción del sitio web y detectando si hay cualquier problema o caída para subsanarla inmediatamente.

Conclusión: hay que contratar un servicio de mantenimiento web para ahorrar tiempo y problemas.

Todos y cada uno de los aspectos mencionados son vitales para la salud de un sitio web. En muchas ocasiones, los propietarios de negocios se confían y piensan que la tarea de mantener y gestionar una página web es sencilla, que actualizando plugins por encima y teniendo un hosting donde alojar la web, todo vale. Esto es un error que aún están a tiempo de solventar; se pueden ahorrar tiempo y quebraderos de cabeza muy serios contratando un profesional que se encargue de hacer por ellos todas estas tareas técnicas.