La importancia de saber identificar los síntomas ante un resfriado, gripe o coronavirus, con BiBefy

La llegada del frío normalmente pone en alerta a las autoridades sanitarias y a la población por sus implicaciones en la salud. Aunque científicamente en sí mismo no causa resfriado, sí que se asocia con una bajada en las defensas de las personas. También favorece la propagación de virus, ya que la gente suele compartir más tiempo en espacios cerrados durante esta estación.

EnBiBefy saben de lo que hablan y consideran fundamental conocer los distintos indicios para saber diferenciar entre gripes, resfriados o, incluso, el coronavirus.

Diferencias sintomatológicas entre el resfriado, la gripe y el coronavirus Aunque la pandemia del Covid-19 ya está bajo control en la mayoría de los países, las cepas de la enfermedad continúan presentes. Por esta razón, sigue siendo importante prestar atención a las diferencias en los síntomas que suele haber entre esta y otras afecciones como los resfriados. Ante el surgimiento de las primeras señales es necesario perfilarlas para saber cuanto antes de qué se trata.

Una de ellas es el tipo de tos. En los 3 casos, generalmente, hay presencia de expectoración, pero la que se atribuye al coronavirus es seca, sin flema. Otro síntoma propio del Covid-19 es el dolor muscular, ya que casi siempre está presente, en cambio cuando se trata de gripes o resfriados, estos dolores solo se presentan en casos de algunas cepas específicas.

Junto al dolor muscular viene la sensación de cansancio, que también es otro síntoma clásico del coronavirus. En los resfriados o gripes es algo poco común y suele aparecer en afecciones severas. Este comportamiento también ocurre con los cuadros febriles, que en el caso del Covid-19 es muy común. En los resfriados y gripes solo ocurre cuando se complica con una infección pulmonar.

Síntomas comunes que hay que cuidar Dos síntomas que son comunes entre el Covid-19, gripes o resfriados, y que casi siempre están presentes, son el dolor de garganta y la congestión nasal. El equipo de Bibefy advierte que hay que estar pendientes si la nariz congestionada o goteo se combina con estornudos, puesto que en el coronavirus es muy raro que esto suceda.

También hay que estar alerta si al cuadro general se suman diarreas, náuseas o vómitos, estas son más comunes en los casos de Covid-19 que en gripes o resfriados. Lo mismo que con la pérdida en los sentidos del olfato y el gusto, especialmente al inicio del contagio con el virus SARS -CoV-2. Eso pasa incluso sin que el paciente tenga la nariz congestionada o con goteo.

El equipo de BiBefy recuerda que para el resfriado común no existe ninguna cura y no hay que administrar antibióticos, solo tratamientos para aliviar los síntomas. En esos casos, se usan medicamentos de libre venta. También es importante mantener las defensas en óptimas condiciones para enfrentar mejor la exposición a los virus. Productos como el Propolvir de Bioserum, que refuerza el sistema inmunológico y tiene propiedades antioxidantes, son adecuados en esta o cualquier temporada.



