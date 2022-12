La importancia del bienestar animal durante las navidades, de la mano de Asociación Española de Perros de Apoyo

En los últimos años, la idea del perro como un miembro más de la familia ha tomado fuerza entre las personas, motivo por el que es importante tener en cuenta algunos aspectos para garantizar su bienestar animal.

Durante la época navideña, es común que las viviendas estén repletas de luces, artículos decorativos y ruidos demasiado fuertes, elementos a los que la mayoría de perros no se encuentran acostumbrados. Por ello, la Asociación Española de Perros de Apoyo ofrece algunas recomendaciones a los dueños para que construyan un ambiente seguro y cómodo para sus mascotas.

Ideas para integrar a un perro durante las fiestas de Navidad De acuerdo con los especialistas, el deseo de integrar a un perro durante las fiestas de Navidad es algo positivo, sin embargo, es importante cuidar su bienestar animal para no provocarle una situación estresante. En ese sentido, una de las mejores opciones es mantenerse en contacto permanente con el perro a lo largo de la jornada, con actividades al aire libre o juegos en familia.

Otra de las ideas efectivas para asegurar el bienestar animal de una mascota durante la Navidad es prepararle una deliciosa cena especial, acompañada de una golosina diferente o una delicatessen enlatada. De igual manera, las personas pueden decorar el árbol de Navidad con figuras de animales o crear una postal donde figuren todos los integrantes de la familia junto al animal.

Como parte de la tradición de dar regalos en Navidad, los miembros de una familia también pueden pensar en regalos especiales para su perro, como un juguete, una cama nueva o un comedero. Integrar a los perros en las fiestas navideñas como un miembro más de la familia, hace que su bienestar animal esté garantizado.

La Asociación Española de Perros de Apoyo brinda recomendaciones para proteger a los perros de los ruidos durante las fiestas Uno de los factores que más puede afectar el bienestar animal es el ruido excesivo, ya sea por el canto de los villancicos, el sonido de los instrumentos o como consecuencia de la pirotecnia. La familias que tienen una mascota sensible a los ruidos deben evitar el uso de artefactos pirotécnicos, incluso de controlar el volumen de la música si es necesario para asegurar su bienestar.

En caso de que un perro no soporte los ruidos y decida escapar ante el miedo y estrés que atraviesa, sus dueños deben colocarle una placa de identificación con antelación. Para el personal de la Asociación Española de Perros de Apoyo, atar al perro durante estos eventos no es una buena opción, ya que pueden producirse daños en su cuello o cuerpo al no dejar de moverse.

Para los expertos de AEPA, los perros juegan un papel importante en la vida de las personas, tanto en el aspecto físico como emocional, por lo que es importante asegurar su bienestar animal. Quienes requieran mayores detalles acerca de cómo disfrutar de la Navidad en compañía de un perro, pueden solicitar la asesoría especializada del equipo de adiestramiento.