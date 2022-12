Farolas solares EKIONA, una solución fiable, rentable, sostenible y duradera Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 09:41 h (CET)

Debido al avance de la tecnología y a la creciente preocupación por la preservación del medioambiente, la iluminación de espacios públicos presenta nuevas necesidades. En este sentido, hay una mayor demanda de sostenibilidad y eficiencia.

Para cumplir con estos objetivos, la empresa EKIONA Iluminación Solar ha diseñado distintas líneas de farolas solares que pueden iluminar, de manera óptima, diversos carriles, paseos peatonales, zonas ajardinadas, parques, parkings y paradas de autobús, entre muchas otras opciones.

Las soluciones de iluminación que propone esta firma incluyen un sistema inteligente de control que asegura el funcionamiento de las farolas durante los 365 días del año. Gracias a estos dispositivos es posible gestionar local o remotamente todas las instalaciones lumínicas.

Ventajas de las farolas solares de EKIONA Iluminación Solar Una de las principales ventajas de estos sistemas de iluminación es que, a diferencia de las soluciones convencionales, no es necesario realizar zanjas, canalizaciones o conducciones eléctricas para llevar energía a las farolas. Esto se debe a que todos estos dispositivos son autosuficientes y no requieren de ningún tipo de conexión a la red común. Por lo tanto, el coste energético es nulo.

En este sentido, las farolas solares diseñadas y fabricadas por EKIONA son una de las opciones más rentables del mercado porque generan ahorro tanto en la obra civil como en la canalización del cableado. Además, se trata de una alternativa limpia, ya que la energía solar es inagotable y respetuosa con el medioambiente. En este sentido, estos dispositivos no producen emisiones a la atmósfera de ningún contaminante, por lo que no contribuyen con el efecto invernadero.

Por otra parte, este es un sistema eficiente, ya que la electricidad se produce en el mismo lugar donde se consume, evitando cualquier tipo de pérdida energética. Además, las farolas solares EKIONA cuentan con diseño antivandálico y se adaptan a medida para satisfacer las necesidades de cada cliente.

Distintas opciones para caminos y espacios urbanos Esta empresa ofrece diseños y soluciones que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Por ejemplo, la serie Urban resulta ideal para iluminar caminos rurales, zonas ajardinadas, parques, zonas de juegos, carriles de bicicletas y paseos peatonales. A su vez, la serie Crosswalk ha sido diseñada para proveer con luz a pasos de peatones. Con estos sistemas se aumenta la visibilidad y la seguridad, disminuyendo los riesgos de atropello.

Estas y otras soluciones planteadas, diseñadas y desarrolladas por EKIONA Iluminación Solar transforman la red de farolas solares urbanas en una red inteligente, de gran eficiencia energética, que controlada remotamente permite importantes ahorros que hacen competitivo el empleo de fuentes de energía renovable.

Desde hace 10 años, esta empresa, entre las líderes en España en soluciones de iluminación solar, provee soluciones que ya se han instalado en distintos puntos de la geografía española con resultados muy satisfactorios.

Las farolas solares diseñadas por EKIONA Iluminación Solar satisfacen las necesidades de iluminación de distintos espacios de acceso público de una manera altamente eficiente y ecológica, siendo soluciones fiables, rentables, sostenibles y duraderas.



