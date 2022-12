DocPath Designer y la importancia de la accesibilidad Comunicae

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 16:23 h (CET) DocPath, con la última versión de su diseñador de plantillas, DocPath Designer, ha incorporado funcionalidades para crear documentos que cumplan con las características de accesibilidad La accesibilidad es la propiedad de objetos, sitios y actividades que permite a cualquier persona ser partícipe, acceder o emplear estos. Pero la accesibilidad no debería ser solo física, si no que toda empresa debería poder comunicarse con sus clientes independientemente de las capacidades de lectura y comprensión de la información de cada individuo.

Un Documento Electrónico Accesible será aquel que disponga de las herramientas necesarias para exponer su contenido al mayor número de personas. Así, DocPath, con la última versión de su diseñador de plantillas, DocPathe Designer, ha incorporado funcionalidades para crear documentos que cumplan con estas características.

DocPath Designer es una potente herramienta de diseño documentos en base de formularios que permite a sus usuarios crear cualquier tipo de documento de forma dinámica,manteniendo la imagen de la compañía. Durante más de tres décadas, DocPath ha estado desarrollando distintas funcionalidades y mejorando este producto de software documental con la intención de aportar una comunicación adaptada a cada individuo, eliminando así todas las posibles barreras que impidan esta.

Por esta misma razón, desde hace unos años, en DocPath se ha estado trabajando no solo en añadir nuevas características para el diseño, sino también en permitir establecer estructuras lógicas para que cualquier lector de PDFs con voz integrada (o lectores de pantalla) sean capaces de interpretar estos documentos. De esta forma, las personas que tienen dificultades para leer la pantalla de un ordenador podrán recibir la información mediante la escucha.

Y es que no se debe pasar por alto a todas estas personas que no pueden gozar de las facilidades que proporcionan los ordenadores a la hora de comunicarse con otros individuos o entidades.

Por ello, gran cantidad de países están estableciendo normativas en el mundo empresarial para dar luz a este sector, haciendo obligatoria la práctica de creación de PDFs accesibles.

Leyes como la Sección 508, en USA, la 2018 Accessibility Regulations (for Public Sector Bodies), en UK, o la UNE-EN 301-549:2018-08en Europa indican que todo organismo gubernamental y/o de servicios públicos debe incluir accesibilidad en sus documentos y portales web. Otras leyes, como la CRPD, son decretadas por la ONU y obligatorias para todo el mundo, por lo que será cuestión de tiempo que todas las empresas requieran de PDFs accesibles.

Para dar esta funcionalidad, DocPath incorpora en Designer el denominado Etiquetado de PDF (o tagged PDF). Esta funcionalidad permite indicar la estructura lógica del documento mediante el uso de etiquetas, las cuales indican a los lectores de pantalla el orden de las distintas partes que forman el documento y si estas son una cabecera, un título, un párrafo, pie de página, lista, tabla, etc. De esta forma, se crea un árbol que representa la estructura del documento y sus diferentes objetos visuales.

En resumen, la nueva versión del Designer permite añadir descripciones a objetos, especificar el orden de enumeración de un documento que trata distintos puntos, indicar si se trata de una lista, establecer la estructura lógica para la lectura de una tabla con datos y otras funcionalidades para crear PDF totalmente accesibles para su lectura y, de esta forma facilitar a las personas una accesibilidad estructurada a documentos electrónicos en formato PDF.

Además, se incluye la opción de crear distintos "layers" para poder crear documentos a partir de los formularios en múltiples idiomas, guardadas en un repositorio central, que incluye el versionado de los mismos, facilitando que estos puedan ser leídos en su respectivo idioma por cualquier lector de PDFs.

Acerca de DocPath

DocPath es una empresa líder en la fabricación de software documental empresarial orientado a CCM, que ofrece a sus clientes internacionales la tecnología que les permite complementar su ERP e implementar procesos avanzados de Document Output Management, Document Output Management, Customer Communications Management y software documental de spooling.

Fundada en 1993, DocPath tiene sedes en Europa, los EE. UU y América Latina y está presente con sus Soluciones en compañías de todo el mundo. Entre sus clientes figuran bancos de reconocido prestigio y corporaciones de primera línea, a los que facilita la difícil y compleja tarea de diseñar, generar y distribuir sus documentos críticos de negocio. DocPath mantiene un fuerte compromiso con el I+D+i, área a la que destina una buena parte de sus ingresos y en la que radica una de las claves de su éxito.

