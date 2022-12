El tratamiento con hilos tensores de Crina Rus Beauty Center Emprendedores de Hoy

martes, 20 de diciembre de 2022, 17:38 h (CET)

El tratamiento con hilos tensores ha ganado popularidad dentro de las opciones disponibles en la medicina estética, debido a que es un tratamiento no invasivo con numerosos beneficios y resultados inmediatos. Como toda intervención estética, es importante contar con la asistencia de centros especializados con experiencia en realizar este tipo de tratamientos, como Crina Rus Beauty Center que, además de contar con profesionales destacados en el sector con más de veinte años de experiencia, posee una visión única de los aportes que la medicina estética puede hacer a la vida de los pacientes.

Una estética avanzada unisex en Madrid Crina Rus Beauty Center es un centro estético que posee una gran variedad de tratamientos para ofrecer, desde masajes hasta procedimientos corporales y faciales. Llevan cinco años operando en la ciudad de Madrid y cuentan con un equipo de profesionales con más de veinte años de experiencia, entre los cuales se encuentran esteticistas y doctores en medicina estética.

El objetivo de Crina Rus Beauty Center es poder brindar a cada paciente una experiencia de alta calidad, conectando a las personas con el bienestar en el momento en el que ingresan a sus instalaciones. Para ello, cuidan cada detalle de la experiencia del cliente en Crina Rus Beauty Center para crear tratamientos integrales y holísticos.

El tratamiento con hilos tensores Los hilos tensores representan la vanguardia de los tratamientos médicos estéticos, ya que brindan soluciones a problemas como la flacidez facial y corporal de manera no quirúrgica, segura y menos invasiva. Esto es posible, ya que la inserción del hilo en el área deseada estimula la generación de colágeno, lo cual mejora el aspecto de la piel, además del tono y la densidad cutánea.

Asimismo, los hilos tensores son sintéticos, seguros, reabsorbibles y biodegradables, por lo que en un período de seis meses el material se degrada completamente dejando en la piel un efecto tensor que perdura por más de doce meses. Los beneficios de este tratamiento incluyen su efecto inmediato, el aumento en la generación de colágeno natural del organismo, la mejora del aspecto de la piel aumentando la luminosidad y elasticidad, la prevención de arrugas gracias a su efecto tensor y la reducción de la celulitis cuando son aplicados en el cuerpo.

Gracias a su equipo de profesionales destacados del sector, Crina Rus Beauty Center se impone como una excelente alternativa dentro de los centros de estética de Madrid y alrededores, ofreciendo una amplia variedad de tratamientos estéticos no quirúrgicos entre los cuales se encuentran los hilos tensores.



