Johnson Controls impulsa servicios integrados para el desarrollo de edificios inteligentes

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 14:47 h (CET) La compañía desarrolla servicios integrados para garantizar el confort, la eficiencia, la seguridad y la productividad al más alto nivel Johnson Controls, líder mundial en edificios inteligentes, seguros y sostenibles, anuncia la disponibilidad de soluciones y servicios integrados de automatización de salas -incluyendo sistemas de gestión de edificios (BMS), dispositivos de seguridad y HVAC- diseñados específicamente para mejorar la seguridad, la eficiencia y la productividad en todo tipo de instalaciones, incluyendo edificios residenciales, de oficinas, hoteles y hospitales.

"Los hoteles, las oficinas, los hospitales y los edificios de apartamentos tienen muchas formas y tamaños, pero cada uno de ellos trae consigo un conjunto único de desafíos", dice Francesco Genchi, Team Leader Solution Manager HVAC & Controls de CE en Johnson Controls. "Con una variedad de espacios comunes abiertos, así como múltiples habitaciones y salas de reuniones, son entornos complejos y de alto consumo energético que deben proporcionar a sus usuarios los más altos niveles de confort, al tiempo que optimizan la eficiencia operativa siempre que sea posible".

Combinando tecnologías avanzadas con una amplia experiencia en la integración de las funciones necesarias, como los sistemas de gestión de salas (GRMS -Guest Room Management System -), HVAC, iluminación, energía y BMS, las soluciones integradas de Johnson Controls permiten conectar los recursos, sistemas, dispositivos y servicios para la supervisión, el análisis y el control de su edificio, y conseguir importantes beneficios como:

Mejora del control ambiental gracias a la climatización e iluminación inteligentes que actúan sobre los sensores de presencia

Mejorar la experiencia y la satisfacción de los ocupantes

Mejorar el rendimiento del edificio

Reducir la carga de trabajo del personal del servicio

Reducción de los gastos generales

Más información sobre la creación de aplicaciones digitales Las soluciones cuentan con una gama de dispositivos personalizables, incluyendo controladores, sensores, actuadores e interfaz hombre-máquina para el control de la iluminación, las persianas y el confort, generando verdaderos Big Data al servicio de los sistemas de supervisión de Johnson Controls.

Las soluciones GRMS de Johnson Controls, en particular, no requieren operadores especializados en sistemas individuales para reducir los gastos generales. La interfaz gráfica de fácil manejo permite al personal de recepción obtener información en tiempo real sobre el estado de las habitaciones e interpretar y responder a alarmas, notificaciones, emergencias y llamadas de limpieza a través de una plataforma estándar.

El GRMS también se integra perfectamente en Metasys®, el sistema de automatización de edificios más inteligente del mundo, que conecta los sistemas de climatización, iluminación, seguridad y protección, permitiéndoles comunicarse en una única plataforma para compartir información y tomar decisiones más inteligentes, al tiempo que mejora el confort y la seguridad de los ocupantes del edificio.

Metasys® es un componente central de Johnson Controls OpenBlue Healthy Buildings, conectado a través de la plataforma digital OpenBlue, que ofrece soluciones para salvaguardar la salud de las personas, como detección de temperatura, desinfección y ventilación con sensores inteligentes y software de control. Las capacidades de OpenBlue para rastrear el acceso y el flujo de personas, así como la posición de visitantes y empleados, también ayudan a aumentar la seguridad general del edificio. Juntas, estas tecnologías crean un espacio compartido dinámico y seguro en el que el bienestar de los usuarios está garantizado al tiempo que se respeta el entorno circundante.

"Johnson Controls diseña hoteles, hospitales, edificios comerciales y residenciales energéticamente eficientes y ofrece sistemas avanzados de climatización para mejorar la sostenibilidad, el uso de la energía y el confort de los usuarios", añade Genchi. "Ofrecemos una gama excepcional de productos equipados con sistemas de control y supervisión inteligentes, desde unidades y paquetes "plug and play" estandarizados hasta instalaciones completas y personalizadas que garantizan que cada sistema se adapte mejor a las necesidades específicas de cada edificio".

