La inversión en cultura, uno de los mayores beneficios para empresas y autónomos

martes, 20 de diciembre de 2022, 17:18 h (CET)

Para los que pagan impuestos y esto les genera un quebradero de cabeza y los que quieren financiar un proyecto cultural y reducir su factura fiscal, Fun&Money tiene la solución. Se pueden conseguir grandes ventajas fiscales invirtiendo en cultura.

¿Qué es Fun&Money? Fun&Money, que está revolucionando el sector de la cultura y la empresa, es uno de los únicos portales de mecenazgo cultural existentes en el país, que vincula proyectos culturales con empresas y particulares, y que concentra más de 1.500 proyectos financiados y una cartera de empresas interesadas en el incentivo fiscal por encima de las 800 compañías. La nueva fórmula de apoyo al sector del entretenimiento permite trabajar con un gran número de proyectos de teatro, música, circo, danza, magia, flamenco y multitud de proyectos audiovisuales, situando así el despacho, como una de las principales firmas de asesoramiento a este sector.

Grupo Carrillo y Fun&Money llevan trabajando estos últimos años con proyectos culturales de gran relevancia, de ahí que este modelo de financiación indirecta que se trabaja a través de incentivos fiscales, se haya convertido en un referente para la cultura, y una de las principales alternativas para el desarrollo de dichos proyectos. En esta novedosa e innovadora plataforma, se obtienen todos los beneficios e incentivos fiscales que genera la participación en la financiación de proyectos culturales.

Ahorro de impuestos a coste cero Desde Fun&Money, se consigue que las empresas paguen menos Impuesto de Sociedades y los autónomos menos IRPF de forma totalmente legal: regulado por la Ley de Impuesto de Sociedades, y aprobado por los Presupuestos Generales del Estado y por el Ministerio de Cultura.

Fun&Money es un producto financiero a coste cero para las empresas, que ofrece un retorno garantizado de una rentabilidad del 20% mínimo en exenciones fiscales y en menos de un año, y que contribuye como se ha mencionado a la realización de proyectos culturales a través del apoyo a las artes escénicas (teatro, danza, música, circo, conciertos, festivales, monólogos…) y audiovisuales (películas, largometrajes y cortometrajes…).

¿Cuáles son las diversas formas de financiación? Las distintas formas de financiación que propone Fun&Money son:

Mecenazgo y aprovechamiento de los incentivos fiscales. Los mecenas de los proyectos culturales alojados en la plataforma consiguen, como mínimo, una deducción fiscal del 120% sobre cada aportación que realizan.

Patrocinios y mayor visibilidad. Las marcas alcanzan mayor visibilidad a través de nuevos formatos de publicidad en los proyectos con los que se vinculan.

Obtención de importantes rentabilidades por participación de resultados. Para aquellos particulares y firmas que se vean atraídos por el modelo de negocio del entretenimiento, existe la opción de asociarse a los productores y promotores de los proyectos culturales para participar en la explotación de los mismos.

Fomento de la responsabilidad social corporativa. Las empresas que participan en Fun&Money fomentan la Responsabilidad Social Corporativa, ya que, como benefactoras de proyectos culturales, crean una diferencia competitiva mejorando la riqueza cultural de su ámbito de influencia.

Otras colaboraciones y acuerdos con artistas y creadores.

¿Qué gastos son susceptibles de ser deducibles? Técnicos, artísticos y promocionales.

Es necesario difundir este nuevo modelo de financiación, que si no se utiliza en mayor medida, es a causa del gran desconocimiento que actualmente existe. Es un modelo similar a la economía naranja que lleva años funcionando en Latinoamérica, y que actúa premiando a todas aquellas empresas que financien y participen en proyectos culturales

¿Cómo sucede el proceso? En un breve recorrido los pasos a seguir son:

El proyecto cultural realizado tiene un gasto y genera un incentivo fiscal del 20 % de ese gasto.

Sobre la deducción fiscal generada, se empieza a realizar una interlocución con los diferentes inversores y/o empresas que están relacionadas y necesitan de ese ahorro fiscal.

Es aquí donde concurre una de las principales actividades de la plataforma: vincular proyectos con empresas.

Una vez generado el interés en el inversor, se firma con él un acuerdo de inversión que regula la relación que tendrá con la promotora y empresas asociadas a la misma.

Dicho acuerdo se materializa a partir del 1 de enero.

El Ministerio de Cultura debe emitir el certificado correspondiente.

Se ejecuta la operación.

Beneficiarse de estas ventajas fiscales invirtiendo en cultura Los autónomos y las personas que quieran que su empresa se beneficie de estas ventajas, no tienen más que ponerse en contacto con Fun&Money, quienes les informarán de la forma en la que deben proceder. Solo con llamar pueden convertirse en uno de los mecenas de los extraordinarios proyectos culturales que se alojan en Fun&Money.

En estos últimos años, mucho se ha hablado sobre el incentivo fiscal cultural que permite el ahorro en el pago del IRPF o en el Impuesto de Sociedades, pero poco se sabe de ello. Fun&Money está esperando a todos aquellos que quieran saber más.



