Se buscan mujeres inversoras: claves de la importancia de las Business Angels mujeres en España Comunicae

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 13:39 h (CET) Según un informe de la Asociación Española de Business Angels Networks (AEBAN) solo el 30% de los Business Angels en el país son mujeres. El principal obstáculo que superar es la falta de conocimiento financiero adecuado a este segmento de la inversión, y la falta de conexiones entre mujeres. WA4STEAM es una asociación de mujeres business angels que busca aumentar el número de inversoras en fases tempranas del ciclo de vida de las empresas Cualquier Bussines Angel, ya sea hombre o mujer, que decide invertir en una startup es consciente del riesgo que asume. Sin embargo, la brecha de género parece también existir en el sector de la inversión. La Asociación Española de Business Angels Networks (AEBAN) afirma, en su último informe, que sólo el 30% de los Business Angels en España son mujeres, cifra que ha aumentado respecto al 19% del año anterior.A pesar de este incremento,todavía dista de estar equilibrado.

Las emprendedoras tienen mayores dificultades a la hora de acceder a financiación, según el mismo informe, un 26% de los Business Angels en España no tienen en cartera ninguna startup fundada o liderada por mujeres. Parece existir una relación entre el menor número de mujeres inversoras, y la dificultad de las emprendedoras para acceder a capital, de ahí la importancia de aumentar el número de Business Angels.

WA4STEAM, una asociación de business angels mujeres que invierten en proyectos STEAM[1] fundados por mujeres busca no solo facilitar el acceso a financiación de las emprendedoras si no también, aportar su experiencia al proyecto e impulsar la presencia femenina en el sector del emprendimiento, además de aumentar el número de women angels. En este sentido, Marta Huidobro, presidenta de WA4STEAM, tiene claro la necesidad de mujeres inversoras, y para ello, "es clave dar visibilidad a las mujeres inversoras y empoderarlas para que sean conscientes de que ellas también pueden invertir", según Marta Huidobro, Presidenta de WA4STEAM.

Tal es así, que un obstáculo que parece fundamental superar para que más mujeres se animen a invertir es además de la falta de referentes femeninos y la conexión entre mujeres, la falta de conocimientos adecuados a estas fases de la inversión. Según la Presidenta de WAASTEAM, "para elevar el porcentaje de mujeres inversoras, resulta clave el papel de asociaciones como la nuestra, que busca generar que cada vez haya más mujeres inversoras, ofreciendo un entorno en el que adquirir el conocimiento y las herramientas adecuadas, de la red, de los contactos, de la seguridad para invertir en startup lideradas o cofundadas especialmente por mujeres".

El sesgo en la búsqueda de financiación

El proceso de valoración de una inversión para cualquier inversor debería ser el mismo, independientemente del género de su fundador, sin embargo, parece existir un sesgo para los emprendedores en el momento de buscar financiación, o fase del "pitching". En este sentido, uno de los obstáculos con los que se topan algunas mujeres emprendedoras son las entrevistas a las que deben enfrentarse para conseguirla.

Según la revista Harvard Business Review, en una investigación realizada en 2017 en la TechCrunch competition, se descubrió que a las mujeres se les plantearon cuestiones diferentes que a los hombres. En su caso, las preguntas a las que debían responder estaban centradas, principalmente, en el potencial de ganancias que esperaban tener con la empresa mientras que las mujeres debían responder preguntas relacionadas con las posibles de pérdidas. Esta diferencia en el cuestionario suponía que el capital que consiguieron en cada caso variase de forma sustancial.

Esta disparidad podría ser la explicación del menor acceso de las emprendedoras a la financiación, que junto con la afirmación de estudios como el realizado por UBS, compañía global que ofrece servicio financiero en más de 50 países, en el que se asegura que los inversores dan preferencia a las empresas lideradas por hombres, tiene una clara consecuencia y es una mayor dificultad para las mujeres emprendedoras que quieren financiar sus proyectos. "Tenemos el deber de ayudar a las mujeres que buscan financiación para sus empresas porque parece clara la existencia de un sesgo en la financiación para mujeres", reconoce Huidobro.

Pese a encontrar más dificultades y contar con menos recursos, las empresas fundadas por mujeres obtienen mejores resultados: tienen un 10% más de ingresos, y, además, su perdurabilidad en el tiempo es mayor tras superar los tres años desde su nacimiento, según la consultora Boston Consulting Group.

[1] STEAM – Ciencias, tecnología, ingeniería, arquitectura y matemáticas por sus siglas en inglés.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La start-up española Naturpod finalista en el concurso Food Tech Challenge DHL lanza la plataforma digital de transporte Saloodo! en España Johnson Controls impulsa servicios integrados para el desarrollo de edificios inteligentes Aprobado el Real Decreto de la baliza V16 conectada. Erum Vial explica cómo funciona La Fatiga Crónica, un síndrome sin causa conocida que afecta a más de 230.000 españoles