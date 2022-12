Este es el tratamiento facial estrella para estas Navidades, según Germaine Goya Comunicae

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 13:43 h (CET) Lucir un rostro sano, bonito y joven es una prioridad para muchos durante todo el año, pero ese interés crece aún más si cabe cuando se acerca la Navidad. Son muchos días de celebración, de eventos, de reencuentros con amigos y familiares y, del mismo modo que preocupa qué ropa ponerse o cómo peinarse en cada ocasión, el rostro es también un importante foco de atención en esta época En este sentido, según cuentan desde el centro estético Germaine Goya, el tratamiento facial más vendido estas Navidades es el ácido hialurónico cosmético, ya que logra una inmediata y visible mejora de las arrugas sin utilizar agujas.

Los 6 beneficios del ácido hialurónico sin agujas

Esto es lo que distingue a este innovador tratamiento antiaging que, sin duda, ha venido para quedarse:

Es una alternativa sin agujas a los tratamientos inyectables.

a los tratamientos inyectables. Se trata de una técnica basada en un ingrediente básico para el organismo, el ácido hialurónico , cuya eficacia está respaldada por numerosos estudios clínicos .

, cuya eficacia está respaldada por numerosos . Proporciona una profunda hidratación y un efecto relleno que se notan de inmediato. Un procedimiento indoloro, sin contraindicaciones y sin efectos secundarios

El ácido hialurónico no es una sustancia extraña para el cuerpo humano. Al contrario: forma parte de él y, con los años, su cantidad va disminuyendo. Lo que se consigue con este tipo de técnicas es aportar al cuerpo lo que pierde de manera natural, prolongando sus efectos sin dolor y sin ningún efecto secundario.

Una piel hidratada y tersa, rellenada y con más volumen es el resultado de este tratamiento, que ya eligen 9 de cada 10 mujeres en lugar del inyectado. Sin duda, una de las razones de su éxito son los inmediatamente visibles efectos que se consiguen sin usar agujas.

Un tratamiento apto para todo el mundo

En Germaine Goya recurren a la línea de productos dermatológicamente testados Hydraluronic de Germaine de Capuccini, que no contienen parabenos, ni colorantes ni perfumes. Son totalmente inocuos y están indicados para todas las clases de piel. Incluso las personas con las pieles más sensibles o reactivas y los pacientes oncológicos pueden beneficiarse de sus propiedades.

En cuanto a la edad, influye a la hora de planificar el tratamiento, pero no es un factor excluyente. Desde que se cumplen aproximadamente 25 años, el ácido hialurónico empieza a disminuir progresivamente en el organismo. Por eso, a partir de los 30 es habitual querer reponerlo mediante diferentes técnicas, cuyos objetivos van variando conforme avanza la edad:

Piel más brillante y jugosa.

Labios más sensuales.

Más firmeza en frente, ojeras y contorno de ojos.

Acción más específica sobre patas de gallo, pómulos, boca o nariz. En definitiva, si se está buscando una forma indolora, eficaz e inmediata de mejorar el aspecto de la piel, este es el tratamiento estrella esta Navidad, sea cual sea la edad o tipo de piel.

