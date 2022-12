Joaquín, Fekir y Juan Cruz, protagonistas de la campaña de Silbon para regalar Betis esta Navidad Comunicae

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 13:03 h (CET) Sale a la venta la colección ‘Betis by Silbon’ diseñada exclusivamente por la marca de moda cordobesa para el Real Betis Balompié La marca de moda Silbon ha presentado de la mano de los futbolistas del Real Betis Balompié Joaquín, Fekir y Juan Cruz la colección ‘Betis by Silbon’ para animar las compras de los seguidores verdiblancos durante estas fechas navideñas. Los tres jugadores verdiblancos han protagonizado una sesión fotográfica con las diferentes prendas de esta colección única.

Esta acción se produce después de que el pasado mes de septiembre el Real Betis Balompié llegara a un acuerdo por el que la compañía andaluza de retail se convertía en el nuevo proveedor oficial de ropa casual de la entidad verdiblanca.

Gracias a ese acuerdo, Silbon va a vestir hasta 2025 a los jugadores y al equipo técnico con una colección diseñada con una fórmula práctica y a la vez elegante para los viajes y eventos oficiales del Club. Una propuesta ideada por la marca ex profeso para los seguidores béticos, formada por prendas que abarcan sus líneas casual y tailoring.

Siguiendo la línea más casual, estas prendas serán el regalo perfecto para los aficionados verdiblancos esta Navidad. Una opción que lleva a la afición a "vivir el sentimiento bético en todo momento, tanto dentro como fuera del terreno de juego" como han destacado desde la marca.

Así, la muestra impulsada para esta Navidad, forma parte de la colección ‘Betis by Silbon’, que la empresa de moda presenta con una propuesta de ropa, con sugerencias en diseño bastante alineadas con la línea casual que incluye polos, camisas, pantalones sport, ropa interior y chaleco técnico acolchado y sin mangas; todo de inspiración deportiva y que estarán personalizadas con la imagen corporativa del Club.

Las exclusivas prendas estarán a la venta en la Flagship Store de Silbon en la calle Muñoz Olivé, en la tienda online de Silbon y en las tiendas oficiales del Real Betis Balompié en el Estadio Benito Villamarín, la Avenida de la Constitución y el centro comercial Lagoh.

