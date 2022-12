¿Cómo eliminar un orzuelo?, lo explica el Instituto Oftalmológico Dexeus

El ojo, como órgano de la vista, es muy delicado y requiere cuidados específicos para evitar posibles enfermedades que ponen en riesgo la salud visual. Una de las afecciones más comunes del ojo es conocida como orzuelo. Se trata de una dolorosa y molesta protuberancia rojiza sensible que aparece en el borde del párpado, que puede presentarse de forma externa o interna, y es causada por la inflamación de glándulas sebáceas que se tienen en los párpados. Para hacer desaparecer los orzuelos, el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus indica algunas recomendaciones.

Forma segura de hacer desaparecer un orzuelo En primer lugar, recomiendan empezar un tratamiento lo antes posible, con el fin de evitar una prolongación de la inflamación. Durante el tiempo en que esté presente el orzuelo, que por lo general es 10 días, se debe utilizar compresas calientes para aliviar los síntomas y el malestar. También se deben aplicar gotas lubricantes y antibióticos para eliminar la infección. Muchos utilizan remedios caseros de forma errónea, como el uso de compresas de agua de manzanilla tibia sobre la protuberancia, en periodos de 15 minutos, 4 veces al día, lo cual se desaconseja y se insta, desde el centro oftalmológico, a acudir al oftalmólogo para una correcta pauta terapéutica. El cuidado y la higiene son fundamentales para hacer desaparecer el orzuelo. En este sentido, no se debe tocar, apretar, pinchar o frotar el orzuelo con las manos o ningún objeto, ni usar lentillas; además, el paciente no debe utilizar maquillaje y debe mantener sus manos siempre limpias, para evitar contaminar el ojo. En caso de que el orzuelo no desaparezca en 10 días, es necesario acudir a un oftalmólogo especialista en párpados para determinar si hay que realizar una extirpación quirúrgica. En este caso, Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus ofrece servicios oftalmológicos de alta calidad que garantizan un tratamiento y cuidado integral del ojo para su rápida recuperación.

Programas de salud visual del Instituto Oftalmológico Dexeus La salud visual es muy importante, ya que el 80% de toda la información que el cerebro recibe es a través de los ojos. Por esto, es indispensable mantener una buena salud ocular y más cuando se trata del órgano externo más delicado y complejo del cuerpo humano. Es necesario hacer revisiones regulares de la vista desde edades muy tempranas para detectar a tiempo cualquier problema y tomar precauciones, evitando que se agrave y pueda ocasionar daños irreparables. Una vez se llega a la edad adulta, se recomienda visitar al oftalmólogo cada 12 o 18 meses y a partir de los 45 años, se debe ser más regular para detectar cualquier enfermedad como la presbicia, cataratas y/o glaucoma, entre otras. El Instituto Oftalmológico Dexeus ofrece programas avanzados personalizados de seguimiento, tratamiento, técnicas diagnósticas, quirúrgicas y terapéuticas, asegurando a los pacientes una atención completa y una buena recuperación ocular.

El Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus se ubica en un entorno hospitalario de primer nivel y ofrece a sus pacientes cobertura completa en todo lo relacionado con la salud visual.