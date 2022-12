El 85% de lo ganado en la Lotería se pierde en los primeros 30 días por mala formación financiera, según Alfio Bardolla

El 82% de los premiados utilizan los beneficios conseguidos para comprar nuevos boletos de Lotería lo que acaba generando la perdida del 89% de lo ganado. Según explica Alfio Bardolla, se tarda 1.000 días en perder millones de euros Según datos de Alfio Bardolla Training Group (alfiobardolla.es), la Academia Internacional de Formación Financiera que cotiza en la bolsa de Milán. El 85% de los beneficios conseguidos por las loterías de Navidad y de El Niño se perderán antes del mes de Febrero.

La mala gestión económica de las finanzas personales está detrás de este dato. Y es que 8 de cada 10 participantes de Lotería Nacional vuelven a comprar con el dinero ganado nuevos boletos pensando que podrán ganar de nuevo.

"Es una tradición utilizar las ganancias conseguidas en el primer sorteo, ya sean muchas o pocas, para comprar más Lotería. Esto hace que el 90% de los participantes acaben perdiendo todo el dinero gastado", explica Alfio Bardolla.

Sólo el 9% de los participantes que han ganado dinero con las apuestas del Estado deciden invertirlo en activos como el inmobiliario o la bolsa.

Estos datos indican que 1 de cada 7 españoles que logran hacer mucho dinero están en riesgo de fracaso financiero. Y esto se produce porque no son capaces de gestionar su situación económica hasta el punto de fracasar cuando dejan de tener altos ingresos.

El principal consejo que Alfio Bardolla revela a los ganadores de Lotería es aprovechar ese dinero para invertirlo en algún activo que genere riqueza y beneficios económicos de manera automática. Sólo así se aprovechará ese dinero logrado de manera puntual.

4 consejos para aprovechar la Lotería

1.- Invertir en sector inmobiliario: Sin duda la mejor práctica que se puede hacer con un dinero extra que se ha recibido es aprovecharlo para invertir. El sector inmobiliario en España es el más demandado ya que goza de buena salud a pesar del aumento de los tipos de interés. Se trata de una apuesta segura que permite al propietario recibir un dinero extra de manera automática a través del alquiler.

2.- Evitar la deuda mala: Desde la Academia Internacional de Formación Financiera revelan el principal enemigo de los ganadores de Lotería: la deuda mala. Endeudarse o gastar el dinero en compras que no generen riqueza económica es el gran error de las personas premiadas. Cuando se gana ese dinero extra y se gasta en compras de un coche, televisores, smartphones, viajes, etc. Todo aquel gasto que no genere riqueza a medio o largo plazo es un grave error que acabará malgastando ese dinero.

3.- Formarse: La formación siempre es una buena inversión. En este caso Alfio Bardolla recomienda la formación financiera como inversión para saber cómo utilizar ese dinero extra recibido. Utilizar los beneficios del premio para saber cómo invertirlos y convertirlos en más beneficios e ingresos recurrentes.

4.- Asesorarse: Por último Alfio Bardolla explica que ante la falta de formación una de las mejores decisiones que se pueden tomar es la de acudir a un Coach financiero que asesore cómo invertir y gestionar ese dinero. No hace falta que sea el gordo de la lotería ni ganar demasiado dinero con los premios para poder recurrir a estos profesionales. La clave para generar nuevos ingresos consiste en saber gestionar el dinero extra que se puede recibir, en este caso con la Lotería.

Es común entre las personas que reciben mucho dinero de beneficio sin esperarlo, como los jóvenes deportistas, artistas, presentadores o incluso empresarios, que la falta de formación financiera derive en una mala gestión económica de ese dinero y acabe generando una bancarrota en un corto plazo de tiempo.

Desde la academia de formación explica que esto suele ocurrir por una mala educación financiera. Mientras el dinero entra de manera recurrente no se percibe, pero esto dejará de pasar tarde o temprano y es entonces cuando la maña planificación puede generar un efecto rebote que acaba con la quiebra y la ruina más absoluta.

Hoy en día cada vez es más frecuente la búsqueda de buenos formadores de educación financiera ya que es una asignatura que no se imparte ni en colegio ni en la Universidad, y es el gran responsable de las malas decisiones que se cometen a lo largo de la vida con las finanzas personales.