Propaher Facilities lanza una página web orientada a las instalaciones residenciales gracias a las ayudas del Kit Digital Comunicae

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 10:11 h (CET) La empresa, dedicada a las instalaciones profesionales en todo tipo de viviendas y conjuntos residenciales, presenta nueva página web gracias a las ayudas obtenidas del Kit Digital Propaher Facilities es una empresa que ofrece un servicio integral de instalaciones especializado en el ámbito residencial y cuenta con una gran experiencia en el sector, ofreciendo soluciones a medida y centradas en la eficiencia energética. Ahora, gracias a las ayudas prestadas por los fondos europeos Next Generation, a través del Kit Digital, ha lanzado una nueva página web, consiguiendo una plataforma más diáfana y cercana.

Actualmente, en la nueva página web, el usuario puede disfrutar de una experiencia de navegación muy intuitiva y puede ver el conjunto de servicios que ofrece la empresa dando respuesta a las necesidades de cada proyecto y cliente. En esta nueva página web, también cuentan con un blog en el que se publican noticias y artículos relacionados con este sector.

Propaher Facilities es una empresa familiar con una larga y experimentada trayectoria en las instalaciones profesionales y ofrece servicios en toda Catalunya. La empresa, especializada en servicios de instalación integral presenta distintos sistemas para la comodidad y eficiencia de la vivienda, como las soluciones de climatización, las instalaciones eléctricas o las instalaciones de fontanería y saneamiento. Se ocupan de la puesta en marcha de proyectos de instalación en viviendas particulares adaptándose a las necesidades de cada espacio, siendo especialistas en instalaciones para proyectos residenciales.

La empresa, lleva a cabo todo tipo de proyectos de instalaciones profesionales, estudiando cada caso de forma particular, para dar con una solución duradera, eficiente y rentable para la vivienda de cada cliente. Los servicios especializados de Propaher Facilities están muy centrados en aumentar la seguridad y el ahorro energético de las viviendas, haciendo especial hincapié en que los clientes consigan un mayor ahorro energético en el hogar. Todo ello, es posible gracias a soluciones profesionales como la implantación de energías renovables, sistemas de protección contraincendios, instalaciones eléctricas, etc.

Propaher Facilities lleva más de 30 años trabajando en este sector y eso les ha permitido ir adquiriendo nuevos conocimientos, mejorando y evolucionando, para cubrir las necesidades y exigencias que presenta este mercado.

https://propaherfacilities.com/

93 560 29 08

propaher@propaher.com

