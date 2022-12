¿Qué es la proteína hidrolizada, qué beneficios tiene y dónde se puede comprar? Emprendedores de Hoy

martes, 20 de diciembre de 2022, 16:28 h (CET)

La proteína hidrolizada forma parte de los suplementos proteicos. Este tipo de proteína ha sido previamente “digerida” o hidrolizada en péptidos y/o aminoácidos con la finalidad de ser asimilada por el organismo fácilmente. En el proceso, se añaden enzimas proteolíticas que se encargan de descomponer las proteínas, imitando el proceso de digestión. De este modo, se obtienen proteínas intactas descompuestas en aminoácidos individuales y pequeñas cadenas de péptidos de aminoácidos.

En la tienda online de Beverly Nutrition, empresa dedicada a la distribución de suplementos y vitaminas, disponen de proteína hidrolizada de gran calidad. Están destinadas, principalmente, a deportistas que quieren aumentar su masa muscular.

Beneficios de la proteína hidrolizada Comparadas con las proteínas aisladas, las proteínas hidrolizadas contienen mayor cantidad de leucina. Esta es esencial para el desarrollo de los músculos, lo cual le proporciona una ventaja sobre otras formas de proteína.

Pasa por un proceso de hidrólisis en el que se obtiene un compuesto más concentrado. Esto significa que es baja en grasas y carbohidratos, considerándose una opción ideal para quienes llevan una dieta baja en estos.

Por otro lado, la proteína hidrolizada contiene péptidos más pequeños, en comparación de la no hidrolizada. Gracias a esto, es absorbida de manera más rápida en el tracto gastrointestinal, quedando disponible para su uso por el cuerpo, haciendo que el suministro de nutrientes hacia los músculos sea más rápido. Con esto, es posible acelerar el tiempo de recuperación y disminuir el dolor muscular.

Aparte de ello, como consecuencia del proceso de hidrólisis, este tipo de proteína contiene menor cantidad de lactosa. Debido a ello, se obtiene un suero muy bajo en la misma, por lo que no genera problemas digestivos como la hinchazón, calambres o diarreas, a diferencia de las proteínas tradicionales.

Adquirir proteína hidrolizada en Beverly Nutrition Tras más de 25 años de trayectoria, Beverly Nutrition se ha convertido en un referente en el sector de los suplementos deportivos. La firma pone a disposición de los clientes proteína hidrolizada de calidad, en dos presentaciones diferentes.

Por un lado, presentan la Hydrolyzed Zero Professional, una proteína hidrolizada de suero de leche, capaz de proporcionar 34 kg de proteína. No contiene azúcar, colesterol, aspartamo ni gluten. Se comercializa en un bote de 2 kg y está disponible en diferentes sabores, como chocolate, cookies&cream y fresa.

Por otro lado, está su proteína hidrolizada con Digezyme, un producto capaz de proporcionar 42,5 kg de proteína por toma. Esta viene en una presentación de 1 kg, con una gran variedad de sabores para complacer todos los gustos.

Accediendo a la tienda online de Beverly Nutrition, es posible explorar las diferentes opciones de su catálogo y comprar, entre otros productos, la proteína hidrolizada, todo ello con la garantía que le proporcionan a esta firma sus múltiples años de experiencia en el sector.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.