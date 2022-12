Energy Go, el gel energético de Beverly Nutrition que proporciona un aporte extra de energía y mejora el rendimiento deportivo Emprendedores de Hoy

Los suplementos nutricionales son utilizados desde hace años por muchas personas que se toman en serio su cuerpo. Aunque se haga ejercicio todos los días, es fundamental consumir los nutrientes adecuados para alimentar el organismo, ya que de esto depende el recuperar la energía y obtener los resultados deseados.

Entre los suplementos recomendados para las sesiones de entrenamiento está el gel energético, un suplemento que ayuda a nutrir el cuerpo con agua e hidratos de carbono principalmente. En este sentido, la marca Beverly Nutrition pone a disposición el Energy Go, un suplemento en gel que ayuda a complementar el entrenamiento en el gimnasio.

El gel energético de Beverly Nutrition Energy Go es un gel energético innovador que contiene entre sus ingredientes una mezcla de carbohidratos, taurina, inosina, cafeína, beta-alanina, L-arginina, vitaminas y electrolitos. Este producto ha sido diseñado para que los deportistas y entrenadores puedan proveer a su cuerpo los nutrientes que necesitan para reponer las fuerzas y la energía que gastan durante la actividad física. De hecho, es recomendado para los practicantes de deportes intensos y de alta resistencia, además de otras actividades físicas que requieran mucha fuerza y agitación del cuerpo.

Cabe destacar que Energy Go contiene maltodextrina y dextrosa, lo que hace que se recarguen rápida y eficientemente las reservas de glucógeno del organismo. El producto viene en un estuche que contiene 12 geles con diferentes sabores, como manzana, naranja y cola, y se recomienda su uso justo antes de iniciar la jornada de entrenamiento en el gimnasio o instalaciones deportivas. Sin embargo, también se puede tomar previamente a una actividad de larga duración, gracias al estímulo adicional de energía que produce en el organismo.

Una marca especializada en la nutrición deportiva Energy Go pertenece a una línea de productos pre workout (previo a la actividad deportiva), la cual es una de las muchas líneas que presenta la marca. Beverly Nutrition es una compañía dedicada a la nutrición deportiva, especializada en la creación de suplementos nutricionales de alta calidad.

Gracias a sus más de 25 años en el sector, esta firma se ha posicionado como referente en la nutrición para el mercado deportivo, no solo por la excelencia de sus suplementos, sino por la variedad que presenta. La marca dispone de una amplia gama de productos que se encuentran clasificados en diferentes secciones de alimentación, aminoácidos, carbohidratos, proteínas, barras, quemagrasas, vitaminas y más. Además, presentan una colección propia de ropa deportiva y de accesorios para el entrenamiento y deporte, como mochilas, botellas térmicas, guantes, toallas, grippads, cinturones, etc.

El suplemento energético Energy Go, efectivo y con un precio asequible, se encuentra disponible junto a más suplementos de la marca en la tienda online de Beverly Nutrition.



